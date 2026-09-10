Ryanair vrea să scumpească din nou biletele de avion. Cât ar putea costa călătoriile în această iarnă și ce se întâmplă în 2027

Prețurile biletelor de avion ar putea crește din nou în această iarnă, după scumpirile înregistrate deja în luna iulie, în condițiile în care prețul petrolului se menține la niveluri ridicate. Șeful Ryanair, Michael O’Leary, avertizează că tarifele ar putea crește semnificativ în 2027 dacă petrolul rămâne scump, în condițiile în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai importante cheltuieli ale companiilor aeriene.

Ryanair vrea să scumpească din nou biletele de avion Foto: arhivă

Ryanair se pregătește pentru o perioadă în care prețurile biletelor nu mai pot fi menținute la nivelurile scăzute din lunile anterioare. Compania estimează că tarifele pentru sezonul de iarnă vor fi cel puțin stabile sau ușor mai mari, după ce prețurile au crescut deja în timpul verii.

Biletele de avion se pot scumpi din nou în această iarnă

Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, estimează că tarifele aeriene din sezonul de iarnă ar putea crește ușor, după perioada de scădere a prețurilor. Evoluția este urmărită cu atenție de companiile aeriene, deoarece costurile cu combustibilul au o influență directă asupra prețului biletelor, scrie Reuters.

Ryanair și-a redus deja programul pentru sezonul rece, într-o încercare de a limita expunerea la costurile ridicate ale combustibilului. Compania și-a redus estimarea privind numărul de pasageri transportați în anul fiscal 2027, de la 216 milioane la 214 milioane.

O’Leary spune însă că problema ar putea deveni mai importantă în 2027. Dacă prețul petrolului va rămâne ridicat până în vara anului viitor, creșterea tarifelor aeriene ar putea fi semnificativă.

Compania a beneficiat de protecția prețului combustibilului

Ryanair este într-o poziție mai favorabilă pentru lunile următoare deoarece o mare parte din necesarul de combustibil este deja acoperită prin contracte de hedging. Pentru perioada până în martie 2027, compania are aproximativ 80% din necesarul de combustibil acoperit la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril.

Această strategie îi permite companiei să limiteze efectul imediat al creșterii prețului petrolului asupra costurilor. Situația poate deveni însă diferită după încheierea perioadei pentru care combustibilul a fost deja acoperit.

Dacă petrolul va rămâne la niveluri ridicate și în 2027, companiile aeriene care nu beneficiază de aceeași protecție vor fi nevoite să suporte costuri mai mari sau să transfere o parte dintre acestea către pasageri.

Petrolul scump pune presiune pe prețul biletelor

Prețul petrolului a trecut de 100 de dolari pe baril, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al temerilor privind aprovizionarea pieței mondiale. Pentru industria aeriană, evoluția este importantă deoarece combustibilul reprezintă o componentă majoră a costurilor de operare.

Dacă prețurile ridicate se mențin, companiile aeriene au la dispoziție mai multe variante: pot reduce numărul de zboruri, pot renunța la anumite rute sau pot majora tarifele pentru pasageri.

Michael O’Leary avertizează că, în cazul în care petrolul va rămâne scump până în vara lui 2027, efectul asupra tarifelor va fi mai puternic decât cel observat până acum.

Pentru pasageri, acest lucru înseamnă că perioada biletelor foarte ieftine ar putea deveni mai greu de găsit, în special pe măsură ce companiile aeriene își ajustează capacitatea și costurile pentru sezonul următor.

Scumpirile din vară au fost deja vizibile

Noua perspectivă vine după o perioadă în care tarifele aeriene au crescut deja în timpul verii. În luna iulie, pasagerii au resimțit scumpirea biletelor, pe fondul cererii ridicate și al costurilor mai mari din industria transportului aerian.

Pentru sezonul rece, compania nu anticipează o revenire rapidă la nivelurile foarte scăzute de preț din perioada anterioară. Iar dacă petrolul va rămâne scump, presiunea asupra tarifelor poate continua și anul viitor.

Ryanair beneficiază în prezent de faptul că și-a asigurat în avans o mare parte din combustibil, însă protecția nu este nelimitată. După martie 2027, evoluția prețurilor va depinde într-o măsură mai mare de nivelul la care se va afla petrolul pe piețele internaționale.