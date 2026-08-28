 Schimb de replici dure între CEO-ul Ryanair și ministrul Transporturilor din Spania: „Ești un ratat!”/„Zboară în altă parte!” | adevarul.ro
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Schimb de replici dure între CEO-ul Ryanair și ministrul Transporturilor din Spania: „Ești un ratat!”/„Zboară în altă parte!”

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Șeful Ryanair, Michael O’Leary, și ministrul Transporturilor din Spania, Óscar Puente, au ajuns la un schimb de replici dure pornind de la motivele pentru care compania şi-a redus activitatea pe mai multe aeroporturi spaniole.

Michael O’Leary îi recomandă ministrului spaniol "Matematica pentru proşti".
Michael O’Leary îi recomandă ministrului spaniol "Matematica pentru proşti". Foto: captura video X/Ryanair

Ryanair este cea mai mare companie aeriană din Spania ca număr de pasageri transportați, cu o cotă de 22% din piață și din capacitatea de zbor de pe aeroporturile spaniole. În ultimele luni, însă, relația dintre companie și autoritățile de la Madrid s-a deteriorat pe fondul taxelor aeroportuare ridicate și al reducerii operațiunilor Ryanair pe mai multe aeroporturi regionale.

Acum, conflictul între CEO-ul Ryanair, Michael O’Leary, și ministrul Transporturilor din Spania, Óscar Puente, a ajuns la atacuri personale. Michael O’Leary l-a numit pe oficial „prost” și „ratat”, după ce acesta a spus că reducerea numărului de zboruri Ryanair în unele regiuni spaniole nu ar avea legătură cu taxele aeroportuare mari, ci cu problemele companiei privind numărul de avioane disponibile şi l-a invitat pe operator să zboare „în altă parte” dacă nu-i convine.

De unde a pornit totul

În ultima perioadă, compania Ryanair s-a retras de pe aeroporturile din Valladolid, Jerez, Vigo, Tenerife Nord și Asturias și și-a redus capacitatea în Insulele Canare, Santander, Zaragoza, Girona și Santiago de Compostela. Operatorul de zbor şi-a motivat decizia prin taxele mari percepute de AENA, compania de stat care administrează aeroporturile din Spania.

În acest context, Óscar Puente, ministrul Transporturilor a făcut mai multe declaraţii potrivit cărora retragerea unor aeronave și reducerea numărului de zboruri nu ar fi provocate de taxele aeroportuare, ci de problemele companiei legate de flotă.

Afirmațiile ministrului l-au determinat pe O’Leary să reacționeze public. Într-un videoclip publicat pe contul oficial al Ryanair, directorul general al companiei a calificat declarațiile lui Puente drept „falsuri” și l-a numit pe ministru „ratat” și „prost”.

O’Leary a susținut că cifrele companiei contrazic explicația privind lipsa avioanelor. Potrivit datelor prezentate de el, Ryanair operează în această vară cu 648 de aeronave, cu 29 mai multe decât în 2025, iar traficul companiei ar urma să crească de la 208 milioane la 216 milioane de pasageri în acest an.

„Din păcate, această creștere va ajunge la aeroporturile regionale din Spania, unde ministrul eșuat Puente impune impozite ridicate și taxe aeroportuare puțin rentabile în aeroporturile regionale goale”, spune acesta şi îi recomandă oficialului spaniol un „Manual de matematică pentru proşti, pentru că ministrul Puente e un prost”.

Totodată, reprezentanţii Ryanair îi mai reproşează ministrului spaniol că nu se documentează corespunzător şi face afirmaţii pe baza unor date vechi despre flota Ryanair, fără să ştie că situația s-a modificat între timp.

„Ministrul Puente cita ieri știri învechite din 2024 și 2025. Ryanair își actualizează trimestrial datele, inclusiv livrările de avioane, informații disponibile pe site-ul nostru web corporativ.

Ultimul dintre cele 210 Boeing 737-8200 s-a alăturat flotei Ryanair în februarie 2026. Niciunul nu a fost destinat regiunilor spaniole, ale căror aeroporturi continuă să piardă competitivitate.

Toate companiile aeriene integrate în Asociația Liniilor Aeriene din Spania (ALA) și numeroase regiuni au cerut o reducere a taxelor aeroportuare. La Ryanair, vom fi încântați să destinăm regiunilor spaniole o parte din cele 300 de avioane noi pe care le vom primi în următorii ani, cu condiția ca aeroporturile lor să redevină competitive și capabile să atragă creștere”, a transmis compania Ryanair.

Pe fondul acestor declarații, Óscar Puente a reacționat, la rândul său, și i-a transmis lui O’Leary că poate zbura „în altă parte” dacă nu este de acord cu taxele și regulile din Spania, relatează ABC.

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