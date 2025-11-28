Șeful de cabinet al lui Zelenski și-a depus demisia. Anunțul făcut de președintele Ucrainei

Președintele Ucrainei a confirmat că șeful biroului său, Andrii Iermak, și-a depus demisia și că urmează o „resetare” completă a conducerii Oficiului Președintelui.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri seara că Andrii Iermak, șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev, a depus cererea de demisie. Liderul ucrainean a precizat că mâine vor avea loc consultări privind numirea unui nou șef al instituției.

„Andrii Iermak a scris cererea de demisie”, a declarat Zelenski, adăugând că deja sunt luate în calcul nume noi pentru această funcție. „Mâine vom avea consultări cu noii candidați la această poziție”, a continuat el, potrivit Focus.ua.

„Este nevoie de forță interioară”

Zelenski a subliniat că, în contextul în care toată atenția statului trebuie concentrată pe diplomație și pe apărarea țării, este necesară o „forță interioară” solidă în structurile de conducere.

„Când toată atenția trebuie să fie îndreptată spre diplomație, spre apărare în timpul războiului, este nevoie de forță interioară. Forța interioară este baza noastră”, a spus președintele.

Mesajul lui Zelenski către ucraineni

Președintele Ucrainei a publicat pe canalul său de Telegram un mesaj ferm, tradus după cum urmează: „Rusia își dorește foarte mult ca Ucraina să greșească. Din partea noastră nu vor exista greșeli. Munca noastră continuă. Lupta noastră continuă. Nu avem dreptul să nu ducem lucrurile până la capăt, nu avem dreptul să cedăm sau să ne certăm între noi. Dacă pierdem unitatea, riscăm să pierdem totul: pe noi înșine, Ucraina, viitorul nostru. Trebuie să ne adunăm. Trebuie să rezistăm. Nu avem altă alegere. Nu vom avea o altă Ucraină. Apărăm Ucraina. Slavă Ucrainei!”