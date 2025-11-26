Zelenski se confruntă cu „furtuna perfectă”: un scandal de corupție major și presiuni internaționale pentru un plan de pace

Ucraina trece prin una dintre cele mai tensionate perioade de la începutul invaziei ruse, pe fondul unui scandal de corupție fără precedent și al apariției unui proiect de acord de pace elaborat, potrivit presei, de reprezentanți ai Kremlinului și ai Casei Albe. Președintele Volodimir Zelenski a descris momentul drept unul dintre cele mai dificile din istoria recentă a țării și a îndemnat la unitate internă.

Un scandal de corupție cu implicații politice majore

Pe 10 noiembrie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat destructurarea unei scheme de mită de amploare în compania de stat Energoatom, care administrează centralele nucleare ale țării. Ancheta vizează sume de peste 100 de milioane de dolari și mai multe persoane cu profil politic ridicat.

Printre cei menționați în documentele investigației se numără fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindici, prezentat de anchetatori drept coordonatorul schemei. Ministerul Energiei a fost zguduit de demisii și suspiciuni, doi foști miniștri fiind îndepărtați din funcție. NABU susține că sistemul de „comisioane obligatorii” ar fi funcționat chiar și asupra contractelor pentru lucrări de protecție în jurul centralelor nucleare — un aspect ce a provocat indignare într-o perioadă în care milioane de ucraineni s-au confruntat cu pene prelungite de curent.

Investigația include și un element sensibil: unul dintre suspecți are legături cu fostul deputat Andrii Derkach, care a fugit în Rusia și este considerat în Occident parte a rețelelor de influență pro-Kremlin, scrie Meduza.io.

Presiuni asupra cercului apropiat al președintelui

Dosarul a stârnit dezbateri politice intense la Kiev și chemări la demisia unor oficiali de rang înalt. Ministrul Apărării din perioada vizată de investigație, Rustem Umerov, a fost menționat în documente, deși acesta neagă orice influență externă asupra deciziilor sale. Șeful Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, nu este citat în dosar, însă adversarii săi politici susțin că ar fi existat contacte indirecte cu persoane implicate. Echipa prezidențială respinge aceste afirmații.

Zelenski a declarat public că susține ancheta și a impus sancțiuni împotriva lui Mindici, însă tensiunile politice au continuat. Potrivit presei ucrainene, discuțiile interne privind responsabilitatea unor membri ai cercului apropiat al președintelui s-au intensificat în ultimele săptămâni, inclusiv în contextul negocierilor internaționale.

Un proiect de acord de pace care provoacă neliniște

La 20 noiembrie, presa a relatat că Ucraina a primit un proiect de plan de pace elaborat în consultare cu reprezentanți americani și ruși. Documentul ar satisface, potrivit surselor citate, majoritatea revendicărilor Moscovei. Kievului i s-ar fi solicitat să formuleze un răspuns într-un termen foarte scurt — informații pe care nici Washingtonul, nici Kievul nu le-au confirmat oficial în detaliu.

Publicarea proiectului, atribuită de unii analiști unei scurgeri deliberate, a generat preocupări privind presiunile externe asupra Ucrainei într-un moment de vulnerabilitate politică internă.

Într-un discurs adresat națiunii, Zelenski a cerut evitarea conflictelor interne și a promis că va căuta un „acord de pace just”. Reacțiile publice au variat, însă mulți comentatori au subliniat suprapunerea periculoasă dintre criza politică internă și negocierile diplomatice.

Ar putea slăbi scandalul poziția Kievului în negocieri?

Unii experți consideră că situația îi poate limita președintelui spațiul de manevră. The Wall Street Journal l-a citat pe analistul german Nico Lange, care susține că niciun lider ucrainean — cu atât mai puțin unul afectat de un scandal intern — nu ar putea accepta condiții percepute de public drept o capitulare.

Sondajele și declarațiile oficialilor ucraineni sugerează că societatea rămâne hotărâtă să respingă orice acord considerat neavantajos. Fostul ministru de Externe Dmytro Kuleba a afirmat că un lider care ar semna un astfel de document „și-ar pune în pericol nu doar cariera politică, ci și siguranța personală”.

Pe de altă parte, unii observatori notează că atenția internațională îndreptată către negocieri ar putea reduce presiunea mediatică privind scandalul de corupție.

Un test crucial pentru Zelenski

Pentru președinte, momentul combină două provocări majore: menținerea încrederii partenerilor internaționali în eforturile anticorupție ale Ucrainei și protejarea intereselor țării într-un proces de negociere care se află abia la început.

Atât în capitalele occidentale, cât și la Kiev, mulți așteaptă să vadă dacă liderul ucrainean poate transforma această „furtună perfectă” într-o oportunitate de a consolida instituțiile statului — sau dacă tensiunile interne îi vor limita capacitatea de a naviga între presiuni externe și cerințele societății ucrainene.