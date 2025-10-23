search
„Frica slăbește imperiile”. Șeful administrației prezidențiale de la Kiev avertizează că Rusia ar putea avea soarta URSS

0
0
Publicat:

Rusia ar putea ajunge la un colaps similar celui al Uniunii Sovietice, afirmă Andrii Iermak, șeful Administrației prezidențiale a Ucrainei. Într-un interviu acordat publicației RBC-Ucraina, el descrie Federația Rusă ca pe o versiune „distorsionată” a URSS – o structură politică impusă prin frică și violență, care începe, în opinia sa, să se clatine.

Andri Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucrainei/FOTO:EPA/EFE
Andri Iermak, șeful administrației prezidențiale a Ucrainei/FOTO:EPA/EFE

„Războiul a ajuns deja pe teritoriul lor. Orice imperiu, orice dictatură, se sprijină pe violență. Unii se supun din interes, alții din teamă. Dar frica, mai devreme sau mai târziu, se topește”, spune Iermak. „Când un imperiu începe să se zguduie și să se crape la încheieturi, apar scenarii complet neașteptate. Iar acel moment nu este departe.”

„O parodie a Uniunii Sovietice”

Potrivit oficialului ucrainean, Federația Rusă s-a construit pe un mit al unității voluntare între popoare, dar realitatea este cu totul alta.

„Formal, Rusia pretinde că este o uniune de națiuni. Dar cât de voluntară este această uniune? Nu toate regiunile au intrat de bunăvoie – și nu toate sunt fericite acolo. Federația Rusă este o parodie a Uniunii Sovietice. Iar eu nu exclud ca ea să urmeze același drum spre prăbușire”, a afirmat Iermak.

Uniunea Sovietică, stat comunist care a existat între 1922 și 1991, a reunit 15 republici sub controlul Moscovei. Crizele economice, competiția cu Occidentul și mișcările de independență din interiorul blocului au dus, în cele din urmă, la dizolvarea URSS și la apariția unor state suverane, printre care și Ucraina.

O lume care nu mai crede în „prietenia” Moscovei

Iermak a remarcat și faptul că, deși Kremlinul își prezintă adesea politica externă drept una a „prieteniei”, imaginea Rusiei pe scena globală s-a erodat profund.

„Nimeni nu își dorește victoria statului agresor. Toți – inclusiv China – înțeleg foarte bine ce ar însemna o Rusie cu putere nelimitată”, a spus oficialul ucrainean.

„Sistemul e rezistent, dar nu invincibil”

Analiza lui Iermak vine după comentariile făcute în august de șeful serviciului ucrainean de informații militare, Kirilo Budanov, care a avertizat că, deși o eventuală destrămare a Rusiei este teoretic posibilă, nu este un scenariu realist pe termen scurt.

„Dacă vorbim ipotetic despre o înfrângere a Rusiei și o posibilă fragmentare – da, e posibil. Dar în momentul de față, o astfel de perspectivă este nerealistă”, a declarat Budanov.

El a adăugat că sistemul intern al Rusiei este construit pentru a supraviețui oricărei schimbări de lider. „Chiar dacă președintele dispare, structura nu se prăbușește. Este făcută astfel încât oricine vine după să rămână în aceeași paradigmă ideologică.”

O fisură care se adâncește

În timp ce Kievul vorbește despre slăbiciunile din interiorul imperiului rus, tot mai mulți analiști observă semne de tensiune în regiuni precum Caucazul, Siberia sau Orientul Îndepărtat – zone care s-au alăturat federației sub presiune militară sau politică.

Pentru Iermak, aceste semne sunt doar începutul: „Orice imperiu născut din violență se destramă atunci când frica dispare. Iar frica, în Rusia, începe deja să se topească.”

