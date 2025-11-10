Fostul partener de afaceri al lui Zelenski a părăsit țara înainte de perchezițiile autorităților anti-corupție. Acesta este vizat de acuzații grave

Timur Mindici, om de afaceri și coproprietar al Kvartal 95, compania de producție înființată de Volodimir Zelenski înainte să fie ales președinte, a părăsit Ucraina pe 10 noiembrie, cu doar câteva ore înainte de perchezițiile Biroului Național Anticorupție (NABU) la locuința sa, relatează Ukrainska Pravda, citând surse proprii.

Mindici a fugit din țară în timpul nopții, cu doar câteva ore înainte de percheziții.”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a început verificarea informațiilor făcute publice și supuse atenției vicepreședintelui Comisiei de Finanțe a Radei Supreme, Iaroslav Jelezniak (facțiunea Holos), cu privire la presupusa implicare a lui Mindici în activități legate de extracție și vânzare de diamante în Federația Rusă pe timp de război, relatează Interfax

Serviciul de presă al SBU a declarat agenției Interfax-Ucraina: „Conform legislației actuale a Ucrainei, SBU verifică faptele specificate în declarația deputatului Iaroslav Jelezniak, într-un dosar penal deschis anterior, ancheta preliminară fiind efectuată de Serviciul de Securitate.”

În iulie, Ukrainska Pravda, citând o sursă anticorupție influentă, a relatat că NABU și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) pregăteau o citație care urma să îi fie înmânată omului de afaceri.

Ukrainska Pravda a relatat că acesta ar putea fi vizat de o anchetă a Biroului Federal de Investigații al SUA, posibil în legătură cu infracțiuni de spălare de bani.

Conform surselor Ukrainska Pravda, anchetatorii americani investighează o companie offshore din Insulele Virgine Britanice, o companie înregistrată în Regatul Unit, precum și om de afaceri supranumit „Sugarman”, Ar fi vorba de Mihailo Tsukerman. Potrivit unor anchete conduse de Iaroslav Jelezniak, deputat din partea facțiunii Holos (Vocea), Tsukerman și companiile asociate cu el „au fost implicate în activitatea Uzinei Portuare Odesa înainte de invazia la scară largă.