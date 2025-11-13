Scandal de corupție în Ucraina. Zelenski impune sancțiuni apropiaților acuzați de o fraudă de 100 milioane de dolari

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi, 13 noiembrie, un decret prin care impune sancțiuni împotriva apropiatului său Timur Mindici și a omului de afaceri Oleksandr Țukerman.

Cei doi sunt implicați în scandalul de corupție de 100 de milioane de dolari din jurul companiei nucleare de stat Energoatom, care zguduie țara din 10 noiembrie. Mindici și Țukerman au fost puși sub acuzare în dosarul Energoatom și au fugit din Ucraina.

Potrivit decretului semnat de Zelenski, Mindici și Țukerman sunt cetățeni israelieni. Sancțiunile, aprobate anterior de Consiliul Național de Securitate și Apărare, au fost impuse pentru o perioadă de trei ani, transmite Kyiv Independent.

Premierul Iulia Svirîdenko a declarat anterior că guvernul a inițiat procedura de sancționare.

„Într-o ședință extraordinară, cabinetul a înaintat Consiliului Național de Securitate și Apărare propuneri privind aplicarea de sancțiuni personale împotriva lui Timur Mindici și Oleksandr Țukerman”, a scris Svirîdenko pe Facebook pe 12 noiembrie.

Mișcarea vine după ce, pe 11 noiembrie, Biroul Național Anticorupție (NABU) a pus sub acuzare opt persoane pentru mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. Biroul a publicat și înregistrări în care gruparea, folosind nume de cod și limbaj criptat, discuta presupuse șpăgi și comisioane pentru afaceri derulate cu compania de stat Energoatom.

Potrivit biroului, principalul organizator al schemei de corupție ar fi Mindici, coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui.

Ancheta arată că omul de afaceri Țukerman conducea „back office-ul” folosit pentru spălarea banilor. Acesta ar fi spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, potrivit NABU.

Mindici și Țukerman au fost avertizați și au părăsit țara înainte să fie oficial inculpați. Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) a deschis o anchetă internă după scurgerea de informații.

Potrivit NABU și SAPO, în schemă ar fi fost implicați și alți oficiali de rang înalt.

Printre aceștia se numără fostul vicepremier Oleksii Cernîșov, ministra Energiei Svitlana Hrinciuk, ministrul Justiției Herman Galușcenko – care a ocupat anterior funcția de ministru al Energiei – și Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Pe 12 noiembrie, Zelenski le-a cerut lui Halușcenko și Hrinciuk să demisioneze. Svirîdenko a precizat tot pe 12 noiembrie că Galușcenko fusese suspendat.

„Consider că ministrul Justiției și ministrul Energiei nu pot rămâne în funcțiile lor”, a spus Zelenski. „Este, printre altele, o chestiune de încredere. Dacă există acuzații, ele trebuie clarificate.”