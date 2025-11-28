search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Biroul şefului de cabinet al lui Zelenski, percheziţionat de autorităţile anticorupţie din Ucraina

0
0
Publicat:

Autorităţile anticorupţie din Ucraina au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, potrivit unor oficiali ucraineni, informează Reuters, citată de Agerpres.

Biroul lui Andrii Iermak a fost percheziționat. FOTO EPA EFE
Biroul lui Andrii Iermak a fost percheziționat. FOTO EPA EFE

„Demersurile de cercetare sunt autorizate şi sunt desfăşurate ca parte a anchetei. Urmează detalii", a declarat biroul procurorului special anticorupţie din Ucraina pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Percheziţiile au fost efectuate de Oficiul Naţional Anticorupţie (NABU) şi de Procuratura Anticorupţie din Ucraina, relatează EFE

Potrivit publicaţiei Ukrainska Pravda, citată de EFE, persoana vizată de aceste percheziţii este Iermak însuşi, considerat cel mai puternic om din ţară după preşedintele Zelenski.

Un scandal de corupție uriaș

Amintim că Ucraina trece prin una dintre cele mai tensionate perioade de la începutul invaziei ruse, pe fondul unui scandal de corupție fără precedent și al apariției unui proiect de acord de pace elaborat, potrivit presei, de reprezentanți ai Kremlinului și ai Casei Albe.

Volodimir Zelenski a descris momentul drept unul dintre cele mai dificile din istoria recentă a țării și a îndemnat la unitate internă.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a anunțat pe 10 noiembrie destructurarea unei scheme de mită de amploare în compania de stat Energoatom, care administrează centralele nucleare ale țării. Ancheta vizează sume de peste 100 de milioane de dolari și mai multe persoane cu profil politic ridicat.

Printre cei menționați în documentele investigației se numără fostul partener de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindici, prezentat de anchetatori drept coordonatorul schemei. Ministerul Energiei a fost zguduit de demisii și suspiciuni, doi foști miniștri fiind îndepărtați din funcție. NABU susține că sistemul de „comisioane obligatorii” ar fi funcționat chiar și asupra contractelor pentru lucrări de protecție în jurul centralelor nucleare — un aspect ce a provocat indignare într-o perioadă în care milioane de ucraineni s-au confruntat cu pene prelungite de curent.

Presiuni asupra cercului apropiat al președintelui

Cazul a stârnit dezbateri politice intense la Kiev și chemări la demisia unor oficiali de rang înalt. Ministrul Apărării din perioada vizată de investigație, Rustem Umerov, a fost menționat în documente, deși acesta neagă orice influență externă asupra deciziilor sale. Șeful Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, nu este citat în dosar, însă adversarii săi politici susțin că ar fi existat contacte indirecte cu persoane implicate. Echipa prezidențială respinge aceste afirmații.

Președintele ucrainean a declarat public că susține ancheta și a impus sancțiuni împotriva lui Mindici, însă tensiunile politice au continuat. Potrivit presei ucrainene, discuțiile interne privind responsabilitatea unor membri ai cercului apropiat al președintelui s-au intensificat în ultimele săptămâni, inclusiv în contextul negocierilor internaționale.

