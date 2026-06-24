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Sedau victimele pentru a le jefui. Doi români din Marea Britanie au recunoscut că au provocat moartea a doi bărbați

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Doi cetățeni români au recunoscut în fața unei instanțe din Marea Britanie că au provocat moartea a doi bărbați, cărora le administrau pe ascuns un sedativ pentru a-i jefui, relatează BBC și The Guardian.

Cei doi români au recunoscut că au provocat moartea a doi bărbați. FOTO: Thames Valley Police
Cei doi români au recunoscut că au provocat moartea a doi bărbați. FOTO: Thames Valley Police

Adina Mihai, în vârstă de 31 de ani, și Mădălin Dumitru, de 30 de ani, au pledat vinovați la un tribunal din Oxford pentru ucidere din culpă în cazul a doi bărbați din sudul Angliei.

Victimele sunt Gary Mouat, în vârstă de 37 de ani, din Banbury, Oxfordshire, și Malcolm King, în vârstă de 80 de ani, din Bagendon, Gloucestershire.

În fața instanței, cei doi au recunoscut și că au otrăvit alți doi bărbați, care au supraviețuit.

Cum acționau infractorii

Potrivit anchetatorilor, între august 2024 și iulie 2025, românii luau legătura cu bărbați care căutau servicii sexuale. După ce victimele plăteau un avans, Adina Mihai se întâlnea cu ele la domiciliu, prezentându-se drept lucrătoare sexuală.

Anchetatorii spun că femeia le punea pe ascuns în băuturi GBL (gamma-butirolactonă), o substanță care se transformă în organism în GHB, un sedativ puternic. Scopul era ca victimele să își piardă cunoștința sau să nu mai poată reacționa, pentru ca cei doi să le poată fura banii și bunurile.

Gary Mouat a fost găsit mort în locuința sa din Banbury, pe 13 iulie 2025. În urma anchetei, polițiștii au stabilit că fusese otrăvit cu GBL.

Descoperirea i-a determinat pe anchetatori să transmită o alertă către toate forțele de poliție din Regatul Unit, pentru a verifica dacă există și alte decese inexplicabile care ar putea avea legătură cu cei doi.

În urma verificărilor, poliția din Gloucestershire a redeschis dosarul privind moartea lui Malcolm King, găsit decedat în locuința sa pe 21 august 2024. Deși moartea sa fusese considerată inițial nesuspectă din cauza unor probleme de sănătate preexistente, analizele toxicologice efectuate ulterior au arătat că și el fusese otrăvit cu aceeași substanță.

Urmează condamnarea

Cei doi au fost arestați și vor fi condamnați la o dată care urmează să fie stabilită de instanță.

Anchetatorii spun că nu au identificat până acum alte decese, otrăviri sau furturi care să poată fi puse în legătură cu cei doi. Totuși, verificările continuă pentru a stabili dacă există și alte victime.

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