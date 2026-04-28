Om de afaceri din Iași, furat în plină zi de bani și bijuterii în valoare de 100.000 de euro. Făptașul este un recidivist

Un bărbat de 55 de ani din Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat că ar fi furat bunuri de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro din locuința unui om de afaceri chinez stabilit în oraș.

Potrivit anchetatorilor, jaful a avut loc în luna martie, în plină zi, după ce suspectul ar fi așteptat ca proprietarul să plece de acasă. Victima, Liu Xiao, deține mai multe magazine și spații comerciale în Iași.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași susțin că bărbatul ar fi forțat ușa de acces cu o rangă și ar fi sustras bani, bijuterii și obiecte de valoare.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 29 martie, acesta ar fi pătruns fără drept, prin forțarea ușii de acces, în locuința persoanei vătămate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”, a declarat Adina Ciobanu, purtător de cuvânt al IPJ Iași, potrivit știrileprotv.ro.

În timpul jafului, ar fi fost furate aproximativ 15.000 de lei, dar și brățări, ceasuri și coliere din aur. După comiterea faptei, suspectul ar fi încercat să șteargă urmele, aruncând uneltele folosite în râul Bahlui, aflat în apropierea locuinței.

Anchetatorii spun că bărbatul a fugit ulterior în județul Ialomița, însă a fost identificat și reținut pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă.

Obiectele de valoare furate nu au fost încă recuperate, iar polițiștii precizează că suspectul are antecedente penale, fiind condamnat anterior pentru furturi și tâlhării, inclusiv fapte comise cu violență.