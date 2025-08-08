search
Vineri, 8 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic. Au loc arestări în România

0
0
Publicat:

O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie. 

Anchetatorii britanici și români au rămas șocați de amploarea jafului / Sursa foto: kanald.ro
Anchetatorii britanici și români au rămas șocați de amploarea jafului / Sursa foto: kanald.ro

Șefii instituției fiscale au fost chemați să dea explicații în Parlamentul Marii Britanii.

 Autoritățile britanice au solicitat sprijin internațional pentru anchetă, iar în România au fost arestate 13 persoane suspectate de implicare în acest caz de fraudă online. Banii furați au fost trimiși ulterior în România. 

Autorităţile britanice au cerut ajutorul celor din România. În urma unor razii efectuate simultan în Ilfov, Giurgiu și Călărași au fost arestate 13 persoane. În paralel, un al 14-lea suspect, un bărbat de 38 de ani, a fost reținut la Preston, în nord-vestul Angliei.

În timpul descinderilor, au fost confiscate sume importante de bani cash, dar și mașini de lux, semn că gruparea acţiona de mult timp și la scară largă. Printre acuzațiile formulate se numără fraudă informatică, spălare de bani și acces ilegal la un sistem informatic, relatează antena3.ro. 

Autoritățile britanice au cerut de urgență ajutorul procurorilor români. Ce au descoperit anchetatorii de la București

„În fapt, începând cu luna septembrie 2023, inculpații au accesat fără drept conturile ,,Government Gateway” (conturi personale pentru colectarea taxelor și alocațiilor pentru copii puse la dispoziție de Guvernul Britanic cetățenilor britanici și persoanelor cu drept de rezidență în Marea Britanie), fiecare inculpat obținând în mod fraudulos de la autoritățile britanice suma de 698.561,74 lire sterline, 365.377,76 lire sterline, respectiv 3.565 lire sterline.

În concret, acțiunile inculpaților au constat în: înregistrarea în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și în aplicația de returnare de taxe de tip „PAYE” (Pay As You Earn) a unor angajatori falși, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit și alte impozite.

Sumele de bani solicitate în mod fraudulos Agenției Fiscale a Marii Britanii au fost virate în conturile bancare deținute sau controlate de persoanele cercetate, fiind ulterior transferate succesiv în alte conturi bancare sau retrase în numerar de la ATM”, se arată în comunicatul parchetului.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de 13 suspecți, persoane fizice, pentru comiterea infracțiunilor menționate anterior.

În cursul zilei de 10 iulie au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară care au vizat locuințele persoanelor cercetate în cauză, iar prin ordonanțelor procurorului, pentru recuperarea prejudiciului a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspecților și inculpaților estimate la valoarea de aproximativ 4.000.000 lei, mai arată procurorii.

„La data de 11 iulie, procurorul a sesizat Tribunalul București cu o propunere de arestare preventivă cu privire la doi dintre inculpați. De asemenea, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de un inculpat pe o durată de 60 de zile.

Pentru identificarea autorilor și obținerea mijloacelor de probă necesare probării activității infracționale, în cauză a fost încheiat un Acord European de Cooperare cu autoritățile din Marea Britanie, prin intermediul EUROJUST.

Activitățile au fost efectuate cu sprijinul membrilor echipei de anchetă din Marea Britanie și lucrătorilor de poliție din cadrul I.G.P.R- Direcția de Investigare a Criminalității Economice.” se arată în informarea anchetatorilor.

Numărul victimelor este uriaș, iar amploarea jafului a șocat autoritățile

Activitatea grupării era deja urmărită de aproape jumătate de an de anchetatorii britanici. Fraudatorii, care se dădeau drept clienți, au reușit să efectueze către conturile lor trei plăți, în valoare totală de 47 de milioane de lire sterline.

"Am scris sau suntem în curs de a scrie către aproximativ 0,2% din membrii PAYE (Pay as You Earn), aproximativ 100.000 de persoane, pentru a le informa că am detectat activitate pe contul lor PAYE," a precizat John-Paul Marks, director HRMC, când a fost întrebat dacă știe câte persoane sunt afectate de acest acces neautorizat la conturi.

Alte două persoane au fost arestate în București încă din noiembrie 2024 pentru suspiciuni de fraudă în cadrul aceleiași investigații. Jurnaliştii britanici au descoperit, pe de altă parte, că escrocheriile de phishing care implică Fiscul sunt ceva obişnuit deja.

Centrul Național de Securitate Cibernetică a constatat că acesta era al treilea organism guvernamental cel mai probabil să fie victimă a infractorilor care încercă să obțină informații.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
digi24.ro
image
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență
stirileprotv.ro
image
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
fanatik.ro
image
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Stațiunea care a rămas fără turiști. Plajele sunt aproape goale după creșterea prețurilor
playtech.ro
image
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Noul an şcolar 2025-2026 începe mai devreme! Anunţul făcut de ministerul Educaţiei
romaniatv.net
image
Ucraina pierde! Scenarii pentru finalul războiului cu Rusia
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Rețeta demențială de burgeri a lui Cătălin Scărlătescu. Vei deveni vedeta lunii august dacă folosești ingredientele celebrului chef
click.ro
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Ce loc de muncă neașteptat are fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache. David a obținut primul job în Olanda: „I se dă o hartă și...”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
Baia de sânge de la Melbourne jpeg
Baia de sânge de la Melbourne
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
image
Rețeta demențială de burgeri a lui Cătălin Scărlătescu. Vei deveni vedeta lunii august dacă folosești ingredientele celebrului chef

OK! Magazine

image
Un fost angajat de la Palatul Kensington dezvăluie cel mai bine păstrat secret al lui Kate Middleton. Cu ajutorul lui își menține ea sănătatea!

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?