 Horoscop luni, 27 iulie. Cele patru zodii care încep săptămâna sub o stea norocoasă | adevarul.ro
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Horoscop luni, 27 iulie. Cele patru zodii care încep săptămâna sub o stea norocoasă

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Începutul de săptămână vine cu schimbări de ritm și oportunități neașteptate pentru nativii zodiacului. În timp ce Scorpionii se bucură de susținere karmică, iar Racii depășesc cu succes provocările recente, ziua de luni, 27 iulie, aduce teste de răbdare pentru Taur și decizii importante pe plan financiar pentru celelalte zodii. Lorina, astrologul Click, prezintă previziunile complete pentru fiecare semn zodiacal.

Vești bune pentru patru zodii FOTO Shutterstock
Vești bune pentru patru zodii FOTO Shutterstock

Scorpionii și Racii sunt beneficiarii acestei perioade: Scorpionii beneficiază de o susținere karmică puternică ce le așază lucrurile în ordine de la sine, în timp ce Racii găsesc resursele interioare necesare pentru a trece peste orice obstacol și a elibera tensiunile vechi. Lor li se alătură Leii, care strălucesc pe plan social și transformă conexiunile cu cei din jur în surse pure de inspirație și atuuri profesionale, precum și Berbecii, care au șansa de a-și face aliați strategici extrem de rapid și de a deschide noi oportunități, cu condiția să rămână practici.

Horoscop luni, 27 iulie

Berbec  

Iubire - Oamenii se schimbă.Fiți deschiși, nu judecați și mergeți mai departe cu propriul drum. 

Sănătate - Variațiile vă aduc confort. Schimbați măcar traseul spre casă ori terenul la care mergeți pentru alergat. 

Bani - Vă faceți aliați rapid, dar nu realizați oportunitățile care vi se prezintă. Fiți mai practic. 

Taur  

Iubire - Nerăbdarea poate răni fără să vreți. Numărați până la zece înainte de a reacționa. 

Sănătate - Aveți energie de folosit. Un sport competitiv vă ajută să eliberați tensiunea acumulată. 

Bani - Vă tentează o cheltuială impulsivă. Așteptați o zi înainte să finalizați achiziția. Dacă dorința rămâne la fel de puternică și a doua zi, atunci chiar merită. 

Gemeni  

Iubire - Apar deconectări temporare de la prieteni, fiecare are propriile subiecte de rezolvat. Dar nu vă îngrijorați. 

Sănătate - Vă simțiți inspirat de cineva cu autoritate. Să aveți un model vă motivează să introduceți noi exerciții sau obișnuințe în program. 

Bani - Cea mai bună abordare e să vă focusați pe a vă termina treburile în timp util. Lăsați pe mai târziu orice nu cere atenție imediată. 

Rac 

Iubire - Vă preocupați prea mult de modul cum aruncă ceilalți banii. Chiar dacă sunt obținuți din proiecte comune, e indicat să fiți discret. 

Sănătate - Emoțiile sunt intense și puternice. Căutați modalități de eliberare prin activitate fizică în forță. 

Bani - Reapar tensiuni sau ies la suprafață slăbiciuni izvorâte din sarcinile profesionale anterioare. 

Leu  

Iubire - Planul social devine un atu dacă vă înconjurați de oameni cu aceleași interese și care devin sursă de inspirație. 

Sănătate - Sunteți în vervă, socializarea vă preocupă destul de mult și nu mai luați în calcul micile deranjamente. 

Bani - Puneți-vă ordine în idei, apoi vedeți ce aveți nevoie să achiziționați ca să le materializați. Socotiți și cumpărați. 

Fecioara 

Iubire - Sunteți oscilant. Mai bine evitați întâlnirile cu grupul și alegeți să petreceți seara cu partenerul. 

Sănătate - Căutați alimente care să vă amintească de copilărie sau să vă dea starea de pace. 

Bani - Organizați o întâlnire cu colegii și ajutați echipa să întărească conexiunile și comunicarea. 

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* Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică 

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