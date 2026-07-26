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Putin promite victoria Rusiei și profețește că vestul Ucrainei va reveni României

Război în Ucraina
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Liderul rus Vladimir Putin le-a spus militarilor săi că Ucraina își va pierde, mai devreme sau mai târziu, teritoriile din vest și a susținut că partea stângă a Ucrainei a fost considerată dintotdeauna parte a Rusiei. El a mai afirmat că, în prezent, „toată lumea din Ucraina s-a certat cu toată lumea”.

Putin susține că Rusia va câștiga războiul FOTO AFP
Putin susține că Rusia va câștiga războiul FOTO AFP

Declarațiile au fost făcute duminică, în cadrul unei întâlniri cu personalul Marinei ruse, și au fost relatate de agenția de presă rusă TASS, aliniată Kremlinului, precum și de canalele de Telegram „Vy slushali mayak” („Ați ascultat Radio Mayak”) și „Smotri”, care au publicat fragmente video din discurs.

Vladimir Putin a susținut, ca de obicei, că Rusia nu ar fi comis „absolut nicio agresiune” și că rușii ar fi fost „forțați să lanseze operațiunea militară specială în încercarea de a pune capăt ostilităților care fuseseră deja începute de partea occidentală și de regimul de la Kiev”, notează Pravda.

Liderul rus a afirmat, de asemenea, că vestul Ucrainei ar fi fost un „cadou” făcut de Iosif Stalin, susținând însă că acesta nu ar fi „dat” teritoriile Ucrainei, ci le-ar fi inclus „în cadrul unui singur stat”.

„Sunt sigur, apropo, că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina își va pierde aceste teritorii din vest. Iar ceea ce a aparținut Poloniei, Ungariei și României va reveni, mai devreme sau mai târziu - poate nu mâine, nici poimâine, peste un an sau doi, 10 ani sau 15 ani –, dar totul va reveni, din punct de vedere istoric, la locul său”, a spus Putin.

Putin nu a explicat de ce Ucraina ar trebui să-și piardă teritoriile din vest

Putin susține că Rusia ar fi singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei Liderul rus a descris, de asemenea, Rusia drept singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei.

„A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acesta a fost Rusia. Dar ei au considerat necesar, posibil și benefic pentru ei să declare Rusia drept dușman și să spună că rușii nu sunt o națiune titulară în Ucraina, ceea ce este un nonsens și o absurditate totală”, a afirmat Putin.

În cadrul digresiunii sale pseudoistorice, Putin a susținut și că, „din punct de vedere istoric, Ucraina a fost întotdeauna împărțită în partea stângă și partea dreaptă a Niprului”, afirmând că partea stângă ar fi fost considerată mereu nu doar orientată către Rusia, ci chiar parte a Rusiei.

El a afirmat că Lenin ar fi dat Donbasul Ucrainei, nu Rusiei, iar acum statul agresor „trebuie să readucă totul pe un curs istoric normal”.

Putin susține că Rusia va ieși victorioasă din război

Vladimir Putin a mai afirmat că războiul împotriva Ucrainei se va încheia, mai devreme sau mai târziu, cu „înfrângerea inamicului și victoria Rusiei”.

În fața militarilor ruși, liderul de la Kremlin a încercat, de asemenea, să susțină că toată lumea din Ucraina „s-a confruntat și s-a certat cu toată lumea, ca păianjenii într-un borcan”, în timp ce își împart banii pe care i-ar fi furat de la poporul ucrainean sau pe care i-ar fura de la sponsorii occidentali.

„Îi împart între ei și se distrug reciproc, fug în străinătate, se ascund, apoi se întorc din nou, ce fel de unitate este aceasta?”, a spus Putin.

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