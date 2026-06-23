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Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, invitat la „Interviurile Adevărul”

Moarte suspectă a jurnalistului care a dezvăluit relația liderului de la Kremlin cu Alina Kabaeva. Decesul ar fi survenit în urma consumului unor ciuperci otrăvitoare

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Jurnalistul rus Grigori Nehoroșev, cunoscut pentru că a publicat în premieră informații despre presupusa relație dintre Vladimir Putin și campioana olimpică la gimnastică ritmică Alina Kabaeva, a murit la Riga, în Letonia, unde trăia în exil politic de peste un deceniu. Potrivit informațiilor apărute în presa rusă și letonă, decesul ar fi survenit în urma consumului unor ciuperci otrăvitoare.

Jurnalistul rus Grigori Nehoroșev/FOTO:X
Jurnalistul rus Grigori Nehoroșev/FOTO:X

Nehoroșev avea 69 de ani și era una dintre figurile incomode pentru Kremlin, după ce a intrat în conflict direct cu Vladimir Putin prin publicarea unor informații despre viața privată a liderului rus. De-a lungul timpului, dezvăluirile referitoare la cercul apropiat al președintelui Rusiei au avut consecințe serioase pentru cei care le-au făcut publice.

În 2008, Grigori Nehoroșev era redactor-șef al unei publicații ruse care susținea că Vladimir Putin intenționa să divorțeze de soția sa de atunci, Ludmila Putin, pentru a se căsători cu Alina Kabaeva, multiplă campioană olimpică la gimnastică ritmică.

Persoane apropiate jurnalistului au declarat că acesta trăia într-o stare permanentă de tensiune în perioada exilului său la Riga, temându-se de eventuale represalii din partea unor persoane apropiate Kremlinului.

Jurnalista rusă Bojena Rînska, stabilită de asemenea în Letonia, a descris moartea lui Nehoroșev drept „de neînțeles”. La rândul său, Igor Vatolins, care l-a văzut cu puțin timp înainte de deces, a afirmat că editorul era „un om care nu era nici foarte în vârstă, nici bolnav, plin de planuri și idei”.

„Nehoroșev a fost primul care a făcut public numele partenerei lui Putin, campioana Alina Kabaeva. Putin, evident, nu i-a iertat niciodată acest lucru”, a spus Vatolins.

Ancheta care a provocat un scandal la Moscova

Articolul care a stârnit controverse a fost publicat în aprilie 2008 în ziarul Moskovski Korrespondent. La scurt timp după apariția materialului, proprietarul publicației, Aleksandr Lebedev,fost ofițer KGB devenit bancher și om de afaceri, a fost nevoit să închidă ziarul.

Potrivit relatărilor din acea perioadă, serviciile de securitate l-au audiat pe Nehoroșev și l-au supus unor presiuni, ceea ce l-a determinat să părăsească Rusia. Ulterior, jurnalistul s-a întors pentru o perioadă în țară, înainte de a se stabili în Letonia.

La momentul apariției informațiilor despre Alina Kabaeva, cu aproximativ 30 de ani mai tânără decât liderul de la Kremlin, Vladimir Putin a reacționat dur, criticând „cei care își bagă nasul în viețile altora și își proiectează propriile fantezii romantice”.

Atât Putin, cât și Kabaeva au negat atunci informațiile publicate. Cu toate acestea, numeroase publicații occidentale au continuat să relateze de-a lungul anilor despre existența unei relații între cei doi.

O serie de decese care alimentează suspiciuni

Deși, până în prezent, nu există dovezi care să indice o implicare criminală în moartea lui Grigori Nehoroșev, cazul readuce în atenție lista lungă a criticilor Kremlinului care au murit în circumstanțe controversate.

În 2006, jurnalista de investigație Anna Politkovskaia a fost împușcată în blocul în care locuia la Moscova. În același an, fostul agent FSB Aleksandr Litvinenko a murit la Londra după ce a fost otrăvit cu poloniu-210 radioactiv.

În 2013, oligarhul Boris Berezovski a fost găsit spânzurat în Marea Britanie, iar în 2015 liderul opoziției Boris Nemțov a fost asasinat în apropierea Kremlinului.

În 2023, Evgheni Prigojin și-a pierdut viața într-un accident aviatic, iar în 2024 opozantul rus Alexei Navalnîi a murit într-o colonie penitenciară din Arctica rusă.

Recent, artistul rus Semion Skrepețki, cunoscut pentru lucrările sale satirice la adresa Kremlinului, a fost ucis prin împușcare în Polonia, alimentând din nou dezbaterile privind siguranța criticilor regimului de la Moscova.

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