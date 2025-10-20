Video O familie de români din Marea Britanie și-a recreat gospodăria ca acasă: „Creștem găini și rațe, muncim cu dragoste pământul”

Departe de satul natal din Ardeal, doi români și-au recreat viața tradițională românească, chiar în inima Angliei. „Poți să iei românul din sat, dar nu poți scoate satul din român”, mărturisesc cei doi.

Florica și Nelu Coste, stabiliți în Birmingham din 2003, au închiriat în 2018 un lot de pământ, pe care îl cultivă exact ca în copilăria lor din județul Satu Mare.

„Am ales să muncim pământul în Anglia, așa cum o făceam în România. Avem găini și rațe și cultivăm de toate în grădina proprie. În casă gătim doar la sobă, iar când e cald afară, preparăm mâncarea la un grătar tradițional făcut de noi, în curte”, povestește Florica Coste, pentru Anunțul UK.

Familia cultivă roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, conopidă, varză, morcovi, verdețuri și multe altele. Totul este crescut natural, fără chimicale, iar gospodăria este decorată cu usturoi uscat, ardei iuți, mirodenii și flori, exact ca în satele românești de odinioară.

Nelu lucrează în construcții și câștigă peste 3.000 de lire pe lună, în timp ce Florica se ocupă de cei doi copii, de casă, de grădină și de gătit. Bunătățile făcute de ea sunt recunoscute în zonă.

În weekend, cei doi lucrează împreună în grădină, iar în timpul liber, Florica pregătește torturi și prăjituri la comandă pentru românii din zona West Midlands.

Recent, familia a început să împărtășească pe rețelele sociale bucățica lor de viață românească din Anglia, cu rețete tradiționale gătite pe terasa lor, la sobă sau pe grătar.

„Poți să iei românul din sat, dar nu poți să scoți satul din român. Grădină, muncă, legume și tradiții, chiar și aici, în Anglia. Deși suntem departe, sufletul nostru a rămas românesc. Muncim pământul aici la fel cum o făceam acasă, pentru că oriunde ai fi, dacă pui dragoste, muncă și credință, pământul îți răsplătește totul”, adaugă Florica.

Deși le este dor de viața din Ardeal, cei doi români din Birmingham nu se gândesc, deocamdată, la întoarcerea în țara natală.