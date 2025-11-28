Opt români, înfometaţi şi exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, şi-au găsit dreptatea în instanţă. Ce pedeapsă a primit cel care a abuzat de ei

Opt români, printre care şi un copil de 15 ani, înfometați și exploatați de proprietarul unei spălătorii auto din Londra, și-au găsit, în cele din urmă, dreptatea în instanță, la Curtea Coroanei din Marea Britanie.

Opt cetățeni români, între care un minor de 15 ani, au trecut prin luni de abuzuri, înfometare și exploatare la o spălătorie auto din Londra, unde fuseseră aduși sub promisiunea unui loc de muncă sigur, cu cazare și hrană asigurate.

În realitate, odată ajunși în Regatul Unit, au fost obligați să muncească în condiții degradante, adăpostiți într-un șopron improvizat și lipsiți de documentele de identitate, confiscate imediat ce au intrat în țară.

Exploatatorul lor, Hewa Margai, un irakian de 45 de ani, îi recrutase pe români prin intermediul rețelelor sociale, în noiembrie și decembrie 2020, perioadă în care restricțiile pandemice îi făceau vulnerabili în fața unor astfel de capcane. Victimele au fost supuse constant la abuzuri fizice, psihologice și emoționale, fiind ținute în condiții insalubre și obligate să lucreze fără a fi plătite.

Situația a ieșit la iveală pe 1 februarie 2021, când băiatul de 15 ani a reușit să contacteze Poliția Metropolitană, relatând că a venit în Marea Britanie pentru un job, împreună cu alţi şapte români, dar cel care trebuia să îi angajeze le-a confiscat actele de identitate imediat după sosire, astfel că au devenit, practiv, prizonierii lui, fiind nevoiţi să trăiască şi să muncească în condiţii inumane.

La descinderea polițiștilor la fața locului, autoritățile au găsit două femei în vârstă de aproximativ 20 de ani și cinci bărbați cu vârste între 18 și 30 de ani, care trăiau în condiții precare, într-o anexă improvizată din incinta spălătoriei, potrivit SkyNews.

Românii au declarat că au ajuns în Marea Britanie cu autobuzul și că au lucrat câteva săptămâni până când spălătoria a fost închisă din cauza restricțiilor Covid-19. După închiderea afacerii, Margai i-a obligat să îi plătească chirie și a continuat să le rețină actele, menținându-i complet dependenți de el.

În momentul intervenției poliției, bărbatul nu se afla în Regatul Unit, însă a fost arestat la revenirea sa, pe 12 martie 2021.

Una dintre femeile salvate a dezvoltat o infecție gravă, care a necesitat spitalizare și multiple intervenții chirurgicale, autorităţile considerând aceasta o consecință directă a neglijării și a condițiilor pe care le-a îndurat în timpul captivității.

„Ai vrut ca ei să trăiască în această mizerie și ai vrut să profiți de pe urma asta. Fără cărțile de identitate, ei erau practic prizonierii tăi, și tu știai asta”, l-au acuzat procurorii pe irakianul de 45 de ani, iar Curtea Coroanei a decis condamnarea sa la opt ani și jumătate de închisoare.