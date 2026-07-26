 Băsescu, după doborârea celor trei drone: „Suntem aproape de o situație de război. Urmează testul cu roiul” | adevarul.ro
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Băsescu, după doborârea celor trei drone: „Suntem aproape de o situație de război. Urmează testul cu roiul”

Război în Ucraina
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Traian Băsescu consideră că România a arătat că poate intercepta o dronă care intră în spațiul său aerian, dar spune că apărarea ar fi pusă la încercare în cazul unui atac cu mai multe aparate lansate simultan.

Traian Băsescu, despre incidentele cu drone din ultimele două zile. FOTO: arhivă
Traian Băsescu, despre incidentele cu drone din ultimele două zile. FOTO: arhivă

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat duminică, 26 iulie, cele trei incidente din ultimele zile, în care dronele intrate în spațiul aerian românesc au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Invitat la Digi24, Traian Băsescu a spus că „suntem într-o situație aproape de o situație de război”: „Atâta timp cât în spațiul tău aerian îți intră zilnic aeronave sau cum să le spunem la dronele astea, care pot fi purtătoare de explozibil, nu poți să spui că ești într-o situație de pace. Ești într-o situație de risc, de intervenție militară”, a declarat Băsescu.

Urmează testul cu roiul

Șeful statului spune că reacția României la o țintă individuală arată că există capacitatea de intervenție, însă consideră că o situație cu mai multe drone în același timp ar necesita alte soluții de apărare.

„Practic, lupta cu drone nu se duce unul la unul, se duce cu un roi. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Nu poți face o conferință de presă pentru o dronă care se dărâmă cu praștia. Bine că am demonstrat că la una facem față. Urmează testul cu roiul”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul șef al statului a afirmat că astfel de incidente reprezintă o metodă prin care este verificată capacitatea de reacție a apărării românești.

„Cred că testează capacitatea de ripostă, au testat-o tot timpul”, a spus Băsescu.

El a susținut că Rusia ar putea încerca să afle dacă România este pregătită să reacționeze la astfel de incidente și dacă piloții pot interveni în mod repetat.

„E posibilă o escaladare. Au vrut să vadă dacă a fost o întâmplare sau dacă toți piloții sunt pregătiți să doboare drone. Au văzut astăzi că și al treilea pilot este pregătit. Știm că avem piloți instruiți pentru luptă unul la unul”, a declarat Traian Băsescu.

El a comentat și folosirea avioanelor F-16 pentru distrugerea dronelor, în condițiile în care costul unei rachete lansate de un astfel de avion este mult mai mare decât cel al unei drone. În acest context, Traian Băsescu consideră că decizia trebuie analizată prin prisma riscurilor pe care le poate crea o dronă ajunsă la sol.

„E absolut corect că nu e în regulă să folosești rachete de pe un F-16 împotriva unei drone ieftine. Dar, dacă te uiți la prima parte (la costuri - n.r.) și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, pagubele sunt mai mari...”, a afirmat Traian Băsescu.

El a vorbit și despre posibilitatea ca România să solicite consultări în cadrul NATO, invocând articolul 4 al Tratatului Nord-Atlantic, care permite unui stat membru să ceară discuții cu aliații atunci când consideră că îi sunt amenințate securitatea sau integritatea teritorială.

„Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, trebuie convocat NATO pe Articolul 4. E posibil să avem de-a face cu o escaladare. Să ne trezim cu roiul și să nu putem să facem față”, a spus fostul președinte.

În acelaşi timp, el a amintit și obligațiile României prevăzute în articolul 3 al Tratatului NATO, care impune statelor membre să își dezvolte capacitatea proprie de apărare. Într-un limbaj direct, Băsescu a spus că România trebuie să folosească toate resursele disponibile, de la propriile sisteme militare până la sprijinul aliaților.

„Să facem ce ne cere Articolul 3, să fim pregătiți să ne apărăm. Cu ce avem, cu bâte, cu F-16, cu aliații care să facă poliție aeriană, cu francezii care sunt la Cincu, cu americanii… cu ce avem!”, a declarat Traian Băsescu.

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