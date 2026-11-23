Emisarul special al președintelui american a declarat că Donald Trump este dispus să analizeze acordarea unor garanții de securitate Ucrainei, după un model similar articolului 5 din Tratatul NATO. O asemenea angajare ar putea demonstra seriozitatea intențiilor Washingtonului în privința unui acord de pace.

Jared Kushner, emisarul lui Trump în relația cu Rusia și Ucraina Foto: AFP

Jared Kushner, emisar special al președintelui Statelor Unite, a afirmat că Donald Trump este dispus să ia în considerare posibilitatea unor garanții de securitate pentru Ucraina, inspirate de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

Kushner a prezentat această poziție într-o declarație referitoare la viitoarea arhitectură de securitate a Ucrainei și a Europei.

Potrivit acestuia, garanțiile de securitate credibile, susținute de mecanisme de descurajare și de gestionare a conflictelor, ar reduce semnificativ riscul unei noi invazii rusești în Ucraina.

Emisarul american a subliniat însă că orice angajament de acest fel ar trebui aprobat de Congresul Statelor Unite și de președintele Donald Trump.

„Acesta este unul dintre cele mai importante angajamente pe care Statele Unite și le-ar putea asuma. Președintele Trump ar trebui să aprobe orice garanție propusă numai dacă ar considera că aceasta servește în mod clar intereselor naționale ale Americii și că acordurile de securitate mai ample fac extrem de improbabilă situația în care garanția ar trebui vreodată activată”, a declarat Kushner.

El a mai spus că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi negociate și convenite separat de viitoarea arhitectură de securitate europeană. În opinia sa, cele două chestiuni trebuie abordate împreună, într-un cadru mai larg.

Kushner a legat, de asemenea, securitatea pe termen lung a Ucrainei de redresarea sa economică.

Potrivit emisarului american, Kievul are nevoie de un plan de dezvoltare economică pe termen lung și de reforme care să consolideze instituțiile statului, economia și capacitatea țării de a se susține independent.

În următoarele săptămâni, Statele Unite vor continua discuțiile cu Ucraina, partenerii europeni și Rusia, pentru a ajunge la o înțelegere comună privind viitorul sistem de securitate.

„Nimic nu este convenit până când totul nu este convenit. Dar disponibilitatea de a aborda aceste chestiuni istorice creează o oportunitate importantă de a pune capăt vărsării de sânge”, a subliniat Jared Kushner.