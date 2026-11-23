Directorul Serviciului Național de Informații al Statelor Unite, Jay Clayton, a declarat că Vladimir Putin nu poate fi considerat un prieten al Americii atunci când vine vorba despre războiul din Ucraina. Oficialul a precizat însă că afirmațiile președintelui Donald Trump privind relația sa de prietenie cu liderul rus au fost potrivite în contextul unei întâlniri între conducătorii celor trei mari puteri nucleare, relatează agenția Reuters.

Jay Clayton, directorul Serviciului Național de Informații al Statelor Unite Foto: X

Duminică, 22 noiembrie, Jay Clayton a comentat relația dintre Vladimir Putin și Statele Unite în contextul războiului din Ucraina. Declarația sa vine la câteva zile după ce Donald Trump a vorbit în termeni elogioși despre liderul rus, pe care l-a numit prieten.

„Nu este un prieten al Americii în ceea ce privește Ucraina. Nicidecum”, a declarat Clayton în emisiunea This Week, difuzată de postul ABC News.

Întrebat despre afirmațiile președintelui american, șeful serviciilor de informații a spus că formularea lui Trump a fost adecvată în contextul discuțiilor dintre liderii celor trei principale puteri nucleare ale lumii: Statele Unite, Rusia și China.

Aceștia s-au întâlnit săptămâna trecută, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), organizat în China. Donald Trump și Vladimir Putin au avut, de asemenea, o întrevedere pe 19 noiembrie, în marja reuniunii desfășurate la Shenzhen, în provincia Guangdong.

Joi, Trump a explicat de ce l-a numit pe Putin prieten. Președintele american a spus că preferă să mențină relații amicale cu liderii unor țări care dețin aproximativ 4.000 de arme nucleare.

Vineri, întrebat din nou dacă îl consideră pe Putin un prieten al Statelor Unite în general, Trump a răspuns că nu poate vorbi în numele întregii țări.

Între timp, liderul de la Kremlin continuă să ceară ca Ucraina să cedeze Rusiei întregul teritoriu al Donbasului în schimbul păcii. Până acum, nu există indicii că Moscova ar fi dispusă să renunțe la această condiție.

Declarațiile lui Trump despre relația sa de prietenie cu Putin au provocat reacții critice din partea aliaților europeni ai Ucrainei.

„Domnul Putin nu este prietenul nostru și nu va fi niciodată”, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk.

În ultimele zile, declarațiile președintelui american Donald Trump despre prietenia sa cu dictatorul rus Vladimir Putin au atras critici dure. Astfel, ministrul britanic pentru afaceri interguvernamentale și europene, Hamish Falconer, s-a alăturat politicienilor care au criticat cuvintele lui Trump. În special, într-un interviu acordat Sky News, acesta l-a numit pe dictatorul rus „măcelar” și a condamnat „războiul barbar și ilegal” al Rusiei.

„Costul războiului a fost extrem de mare. Rusia suferă îngrozitor de pe urma unui război ilegal. Este brutal și îi privează pe tinerii ruși de nenumărate oportunități, după cum auziți direct de la ei. Deci, este Vladimir Putin prietenul meu? Nu. Și nici nu este prieten al Regatului Unit”, a spus Falconer.

Întrebat dacă guvernul britanic își va exprima poziția cu privire la afirmațiile de „prietenie”, Falconer a adăugat că prim-ministrul comunică periodic cu președintele SUA și nu ascunde emoțiile puternice pe care Marea Britanie, în ansamblu, le simte din cauza invaziei rusești în Ucraina.