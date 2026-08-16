„Rusia ne-a declarat deja război, doar că fără tancuri”. Șeful diplomației poloneze avertizează asupra unor posibile operațiuni ruse „sub steag fals” în Europa

Rusia duce deja, practic, un război împotriva țărilor europene, chiar dacă, deocamdată, fără tancuri sau alte semne ale unei invazii militare clasice. Moscova atacă zilnic societățile europene prin sabotaje, atacuri cibernetice, dezinformare, tentative de asasinat și alte operațiuni hibride. Afirmația îi aparține viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat publicației grecești Kathimerini.

„Să nu vă înșelați: Rusia ne-a declarat deja război, doar că fără tancuri”, a spus șeful diplomației poloneze.

Potrivit lui Sikorski, războiul hibrid dus de Rusia împotriva statelor de pe flancul estic al NATO a încetat de mult să mai fie o amenințare ascunsă sau potențială. El l-a descris drept „un atac zilnic activ” asupra infrastructurii critice și a cetățenilor europeni.

Moscova pregătește noi provocări

Sikorski a declarat că nu poate divulga informații provenind de la serviciile de informații, dar a îndemnat statele europene să nu fie naive în privința planurilor viitoare ale Kremlinului.

În opinia sa, Europa ar trebui să acorde o atenție deosebită doctrinei militare ruse a „maskirovka” — un ansamblu de metode care presupune înșelăciune strategică, ascunderea intențiilor reale, dezinformare și organizarea de provocări.

Printre scenariile posibile, ministrul polonez a menționat în mod special operațiunile „sub steag fals”, al căror scop poate fi disimularea adevăratului organizator al unui atac sau transferarea responsabilității către o altă parte.

Potrivit lui Sikorski, Rusia încearcă deja să divizeze societățile europene. În mod special, propaganda rusă urmărește să îi întoarcă pe polonezi împotriva ucrainenilor.

Ministrul a menționat, de asemenea, provocări organizate pe motive religioase, printre care cazuri în care capete de porc au fost aruncate la moschei.

De la dezinformare la sabotaj fizic

Totuși, a subliniat ministrul, operațiunile rusești nu se mai limitează de mult la spațiul informațional. Potrivit lui Sikorski, agresiunea hibridă a Rusiei capătă tot mai des un caracter fizic. El a enumerat sabotaje susținute de stat, pregătirea unor tentative de asasinat, încercări de a provoca accidente feroviare, incendieri ale unor obiective comerciale în diverse țări europene și incursiuni ale unor drone ostile.

Diplomatul polonez a amintit separat de o operațiune rusă îndreptată împotriva infrastructurii feroviare a Poloniei. Potrivit acestuia, în cadrul uneia dintre aceste tentative au fost plasate patru încărcături explozive. Trei dintre ele au detonat, însă, din cauza lipsei de profesionalism a executanților și a unei coincidențe de împrejurări, nimeni nu a murit.

Sikorski a numit acest incident un act eșuat de „terorism de stat”.

După incident, autoritățile poloneze au închis unul dintre consulatele ruse, însă, potrivit șefului diplomației, activitatea de sabotaj a Moscovei nu a încetat după aceea. Doar în cursul anului 2026, Agenția de Securitate Internă a Poloniei a reținut șase persoane surprinse în timp ce efectuau recunoaștere asupra rețelei feroviare poloneze.

În plus, Polonia a devenit țara cea mai atacată din Uniunea Europeană: anul trecut au fost înregistrate aproape 700.000 de atacuri cibernetice — cu 140% mai multe decât în anul precedent.

Ministrul polonez a mai arătat că, în paralel, Rusia își intensifică rapid campaniile de dezinformare, folosind tot mai mult inteligența artificială în acest scop. Una dintre direcțiile acestor operațiuni, a spus el, este manipularea și denaturarea istoriei poloneze.

Totodată, Sikorski consideră că atacurile constante ale Rusiei au determinat Varșovia să își consolideze semnificativ apărarea.

„Suntem cei mai testați, așadar cei mai bine protejați”, a afirmat el.

Cu cât Rusia pierde mai mult teren în Ucraina, cu atât atacă mai puternic Occidentul

Sikorski a mai făcut legătura între intensitatea operațiunilor hibride ruse în Europa și situația de pe frontul din Ucraina.

În opinia sa, există o corelație directă: cu cât Rusia se descurcă mai prost în războiul din Ucraina, cu atât mai agresiv încearcă Kremlinul să destabilizeze țările occidentale.

Scopul unor astfel de acțiuni, potrivit ministrului, este divizarea societăților europene și, în cele din urmă, slăbirea sprijinului acordat Ucrainei.

Sikorski a subliniat că Polonia are o experiență de peste cinci secole în confruntarea cu imperialismul rus, motiv pentru care cunoaște foarte bine metodele folosite de Moscova.