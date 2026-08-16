 „Rusia ne-a declarat deja război, doar că fără tancuri”. Șeful diplomației poloneze avertizează asupra unor posibile operațiuni ruse „sub steag fals” în Europa | adevarul.ro
search
Duminică, 16 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Rusia ne-a declarat deja război, doar că fără tancuri”. Șeful diplomației poloneze avertizează asupra unor posibile operațiuni ruse „sub steag fals” în Europa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rusia duce deja, practic, un război împotriva țărilor europene, chiar dacă, deocamdată, fără tancuri sau alte semne ale unei invazii militare clasice. Moscova atacă zilnic societățile europene prin sabotaje, atacuri cibernetice, dezinformare, tentative de asasinat și alte operațiuni hibride. Afirmația îi aparține viceprim-ministrului și ministrului de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, într-un interviu acordat publicației grecești Kathimerini.

Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski/FOTO:EPA/EFE

„Să nu vă înșelați: Rusia ne-a declarat deja război, doar că fără tancuri”, a spus șeful diplomației poloneze.

Potrivit lui Sikorski, războiul hibrid dus de Rusia împotriva statelor de pe flancul estic al NATO a încetat de mult să mai fie o amenințare ascunsă sau potențială. El l-a descris drept „un atac zilnic activ” asupra infrastructurii critice și a cetățenilor europeni.

Moscova pregătește noi provocări

Sikorski a declarat că nu poate divulga informații provenind de la serviciile de informații, dar a îndemnat statele europene să nu fie naive în privința planurilor viitoare ale Kremlinului.

În opinia sa, Europa ar trebui să acorde o atenție deosebită doctrinei militare ruse a „maskirovka” — un ansamblu de metode care presupune înșelăciune strategică, ascunderea intențiilor reale, dezinformare și organizarea de provocări.

Printre scenariile posibile, ministrul polonez a menționat în mod special operațiunile „sub steag fals”, al căror scop poate fi disimularea adevăratului organizator al unui atac sau transferarea responsabilității către o altă parte.

Potrivit lui Sikorski, Rusia încearcă deja să divizeze societățile europene. În mod special, propaganda rusă urmărește să îi întoarcă pe polonezi împotriva ucrainenilor.

Ministrul a menționat, de asemenea, provocări organizate pe motive religioase, printre care cazuri în care capete de porc au fost aruncate la moschei.

De la dezinformare la sabotaj fizic

Totuși, a subliniat ministrul, operațiunile rusești nu se mai limitează de mult la spațiul informațional. Potrivit lui Sikorski, agresiunea hibridă a Rusiei capătă tot mai des un caracter fizic. El a enumerat sabotaje susținute de stat, pregătirea unor tentative de asasinat, încercări de a provoca accidente feroviare, incendieri ale unor obiective comerciale în diverse țări europene și incursiuni ale unor drone ostile.

Diplomatul polonez a amintit separat de o operațiune rusă îndreptată împotriva infrastructurii feroviare a Poloniei. Potrivit acestuia, în cadrul uneia dintre aceste tentative au fost plasate patru încărcături explozive. Trei dintre ele au detonat, însă, din cauza lipsei de profesionalism a executanților și a unei coincidențe de împrejurări, nimeni nu a murit.

Sikorski a numit acest incident un act eșuat de „terorism de stat”.

După incident, autoritățile poloneze au închis unul dintre consulatele ruse, însă, potrivit șefului diplomației, activitatea de sabotaj a Moscovei nu a încetat după aceea. Doar în cursul anului 2026, Agenția de Securitate Internă a Poloniei a reținut șase persoane surprinse în timp ce efectuau recunoaștere asupra rețelei feroviare poloneze.

În plus, Polonia a devenit țara cea mai atacată din Uniunea Europeană: anul trecut au fost înregistrate aproape 700.000 de atacuri cibernetice — cu 140% mai multe decât în anul precedent.

Ministrul polonez a mai arătat că, în paralel, Rusia își intensifică rapid campaniile de dezinformare, folosind tot mai mult inteligența artificială în acest scop. Una dintre direcțiile acestor operațiuni, a spus el, este manipularea și denaturarea istoriei poloneze.

Totodată, Sikorski consideră că atacurile constante ale Rusiei au determinat Varșovia să își consolideze semnificativ apărarea.

„Suntem cei mai testați, așadar cei mai bine protejați”, a afirmat el.

Cu cât Rusia pierde mai mult teren în Ucraina, cu atât atacă mai puternic Occidentul

Sikorski a mai făcut legătura între intensitatea operațiunilor hibride ruse în Europa și situația de pe frontul din Ucraina.

În opinia sa, există o corelație directă: cu cât Rusia se descurcă mai prost în războiul din Ucraina, cu atât mai agresiv încearcă Kremlinul să destabilizeze țările occidentale.

Scopul unor astfel de acțiuni, potrivit ministrului, este divizarea societăților europene și, în cele din urmă, slăbirea sprijinului acordat Ucrainei.

Sikorski a subliniat că Polonia are o experiență de peste cinci secole în confruntarea cu imperialismul rus, motiv pentru care cunoaște foarte bine metodele folosite de Moscova.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
digi24.ro
image
Fetiță de 11 ani și tatăl ei, salvați în ultima clipă la Eforie, după ce au intrat în mare deși era steagul roșu arborat
stirileprotv.ro
image
Noul slogan al lui Bolojan: „La anul va fi mai bine”. În plină criză a energiei, cu economia în scădere și cu inflație record, premierul demis nu oferă soluții concrete, dar promite că toate problemele se vor rezolva. Nu acum, la anul
gandul.ro
image
Prea mult STRES? De ce ai nevoie de o pauză chiar azi
mediafax.ro
image
Ofertă de 1,2 milioane de euro pentru Joao Paulo, noul punct cheie de la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
Gara-fantomă din București: dezastru total, cinci trenuri vin și pleacă, iar călătorii așteaptă micii calzi „La pierde tren”
libertatea.ro
image
Ce a făcut preşedintele Nicuşor Dan după ce a participat la slujba de Sfânta Maria. Șeful statului, surprins în momente de relaxare
digi24.ro
image
Trebuia să fie urmașul lui Hagi, dar a jucat 7 ani cu genunchii distruși: „Abia mai merg!”.Discuția ireală cu Lucescu: „Dă-ți pantalonii jos!”
gsp.ro
image
România s-a calificat la Campionatul Mondial din 2027
digisport.ro
image
Nicușor Dan, apariție surpriză la Făgăraș. Ținuta în care a fost surprins președintele
click.ro
image
Ce sunt „pietrele foametei” care au ieșit la suprafață din râurile secate și de ce scrie pe ele „dacă mă vezi, plângi”
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Sunt anunţate vijelii și grindină, iar temperaturile scad cu peste 10°C
observatornews.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
cancan.ro
image
Pentru ce perioade nu se acordă puncte de stabilitate la pensie? Cum pierd bani pensionarii cu grupe de muncă?
newsweek.ro
image
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
prosport.ro
image
De ce tot mai mulți oameni pun o lingură metalică la geam. Explicația acestui truc simplu
playtech.ro
image
Sigla lui Dinamo, motiv de scandal în direct Andrei Nicolescu vs Dănuț Lupu: „E o minciună care inflamează spiritele!” / „Ceartă-te cu domnul Badea!”
fanatik.ro
image
Câți bani îți trebuie pentru o pensie confortabilă în România. Țara noastră, printre statele în care poți trăi bine cu bani mai puțini
ziare.com
image
Scandal în România, după ce David Popovici a scris istorie la Paris: ”Există o ipocrizie pe care nu putem s-o ignorăm”
digisport.ro
image
Diana Munteanu, vacanță de vis în Santorini. Vedeta a făcut furori în costum de baie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
O nouă BOMBĂ despre pensionarul SRI și ANNA. Blestemul amantei a funcționat...
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă nu ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Banii se acordă începând cu vârsta de 65 de ani
mediaflux.ro
image
Anamaria a aflat decizia: ce se întâmplă cu cele 50 de milioane de dolari. A făcut show în sala de judecată
gsp.ro
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026
click.ro
image
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți”
click.ro
image
Secretul stilului lui Audrey Hepburn, dezvăluit de fiul actriței: „Nu avea o mulțime de haine”
click.ro
Regina lui George al IV lea, Caroline, anterioara Prințesă Caroline Amelia Elisabeta, 1768 1821, fiica lui Carol, Duce de Brunswick Wolfenbüttel, Profimedia 1016677220 jpg
Prințesa scandaloasă și adulteră savura bărbații cu sângele fierbinte! L-a înșelat pe marele Prinț de Wales și viitor rege cu un servitor italian
okmagazine.ro
Prințesa Diana 1134215695GettyImages 1134215695 jpg
Ofițerul care se lăuda că i-a provocat Prințesei Diana primul orgasm: „Îi plăcea felul în care îi venera trupul și-i anticipa dorințele”
okmagazine.ro
Cercetătorii au apelat la ajutorul lui Ray Whitcher, care a îmbrăcat un costum de captare a mișcării pentru a colecta date despre viteza și impactul unei măciuci medievale cu țepi (© Patrick Randolph-Quinney)
Misterul soldaților medievali cu găuri pătrate în craniu, rezolvat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iubita lui David Popovici, mesaj emoționant după ce sportivul român a făcut istorie la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest individ”
image
Trei zodii care scapă de tensiuni și își schimbă destinul până pe 23 august 2026

OK! Magazine

image
Destine în oglindă, iubiri interzise la Palat. Regele Charles și Prințul William o au în comun cea mai bârfită femeie din regat