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Rusia pregătește provocări militare în Polonia sau în statele baltice. Avertismente din două state NATO: „Putin ar putea fi dispus să arunce zarurile”

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Două state aflate pe flancul estic al NATO au avertizat că Rusia pregătește o posibilă „provocare” în statele baltice sau în Polonia, într-o încercare de a testa coeziunea alianței occidentale, pe fondul presiunilor crescânde exercitate de Ucraina asupra teritoriului rus.

Kremlinul ar pregăti o provocare în Polonia sau statele baltice Foto: EPA-EFE
Kremlinul ar pregăti o provocare în Polonia sau statele baltice Foto: EPA-EFE

Potrivit unor surse occidentale, Kremlinul ar putea recurge la acțiuni de destabilizare sau la atacuri hibride pentru a transmite un mesaj clar către aliații Kievului: sprijinul pentru Ucraina are un cost și ar putea atrage represalii directe asupra statelor membre NATO aflate în apropierea Rusiei, scrie theguardian.

Serviciile de informații din Letonia au anunțat că există semnale privind pregătirea unor astfel de acțiuni.

„Vedem indicii că Rusia pregătește provocări militare împotriva țărilor baltice sau a Poloniei”, au transmis autoritățile letone, precizând însă că nu există indicii privind pregătirea unei invazii sau a deschiderii unui al doilea front militar.

O sursă politică de rang înalt dintr-un alt stat membru NATO a făcut declarații similare săptămâna trecută, afirmând că serviciile occidentale „culeg informații” potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin „pregătește ceva împotriva statelor baltice”.

Potrivit aceleiași surse, liderul de la Kremlin ar putea încerca să testeze disponibilitatea Statelor Unite de a apăra unele dintre cele mai mici state membre ale alianței – Estonia, Letonia și Lituania.

„Putin ar putea fi dispus să arunce zarurile”, a declarat sursa, în contextul dificultăților întâmpinate de armata rusă pe frontul din Ucraina.

Donald Tusk: „Situația este foarte instabilă”

Îngrijorările privind o posibilă escaladare au fost exprimate public și de premierul polonez Donald Tusk, după summitul statelor de pe Flancul Estic desfășurat la Gdańsk.

„Împărtășim, fără excepție, opinia că situația este foarte instabilă și diferite tipuri de escaladare pot fi așteptate în săptămânile și lunile următoare”, a declarat șeful guvernului de la Varșovia.

„Vom dori să ne pregătim împreună, ca grup de țări direct expuse acestui risc”, a adăugat acesta.

Conform serviciilor de informații letone, Rusia nu dispune în prezent de capacitatea militară necesară pentru deschiderea unui nou front, însă ar putea recurge la acțiuni de tip hibrid.

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„Sunt posibile atacuri hibride, precum utilizarea de rachete, drone sau alte acțiuni menite să transmită semnalul: opriți sprijinul pentru Ucraina sau veți avea propriile probleme”, se arată în evaluarea serviciilor de informații.

Experți: Moscova ar putea încerca o „escaladare orizontală”

Deși avertismentele actuale nu sunt însoțite de informații detaliate similare celor făcute publice de serviciile occidentale înaintea invaziei din februarie 2022, momentul ales ridică semne de întrebare în capitalele occidentale.

Potrivit publicației citate, avansul trupelor ruse în Ucraina s-a redus considerabil în ultimele luni, iar analiștii consideră că Moscova ar putea căuta metode alternative pentru a schimba cursul conflictului.

Expertul în Rusia Keir Giles, de la centrul de analiză Chatham House, avertizează că Kremlinul nu va accepta pasiv deteriorarea situației de pe front.

„Moscova va căuta modalități de a perturba tendința actuală, fie prin escaladare orizontală, adică extinderea conflictului către alte țări, fie prin acțiuni desfășurate în alte regiuni. Nu trebuie să ne așteptăm ca Rusia să accepte pasiv o înfrângere”, a declarat acesta.

Presiunea atacurilor ucrainene asupra Rusiei

Surse militare occidentale susțin că există temeri că Rusia ar putea reacționa agresiv în condițiile în care Ucraina și-a dezvoltat capacități de atac în profunzime și lovește tot mai des obiective din interiorul Federației Ruse.

Săptămâna trecută, aproape 200 de drone ucrainene au vizat mai multe obiective din zona Moscovei, iar după lovirea unei rafinării au fost raportate scurgeri masive de produse petroliere în anumite zone ale capitalei ruse.

„Nu pot să ascund faptul că aceasta este o perioadă periculoasă”, a declarat o sursă militară occidentală, referindu-se la posibilitatea unei reacții imprevizibile din partea Kremlinului.

Potrivit aceleiași surse, există temeri că Vladimir Putin ar putea decide o escaladare dacă va considera că războiul începe să se apropie de Moscova și Sankt Petersburg.

Sabotaje și incidente pe flancul estic al NATO

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile occidentale au acuzat Moscova de mai multe acțiuni de sabotaj și provocare pe teritoriul statelor europene.

Printre acestea se numără plasarea unor dispozitive incendiare în colete DHL expediate în Marea Britanie, Polonia și Germania în vara anului 2024.

În septembrie anul trecut, 19 drone-capcană rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar NATO a ridicat avioane de luptă pentru interceptare, în timp ce populația din trei provincii estice a fost îndemnată să se adăpostească.

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