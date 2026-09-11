Școală paralizată după ce profesorii au refuzat noile contracte. Instituția a rămas fără angajați

Surpriză neplăcută la o școală din Italia. Toți angajații au refuzat noile contracte și au plecat la alte unități de învățământ. Directoarea, care de abia a preluat funcția, a fost nevoită să facă recrutări cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar.

Sală de clasă goală Foto: Shutterstock

O școală din localitatea Mestre se află la începutul anului școlar într-o situație neobișnuită. Niciunul dintre angajații personalului care au lucrat anul trecut nu a solicitat să rămână în unitate. Ca urmare, posturile au fost ocupate pentru noul an școlar prin contracte temporare, scrie Mediafax.

Situația ciudată a apărut la institutul „Caio Giulio Cesare”, unde majoritatea elevilor sunt de origine străină, în special din Bangladesh. Situația a atras atenția și din cauza dificultăților întâmpinate în comunicarea dintre școală și unele familii.

Contractele personalului au expirat la 31 august. Niciunul dintre angajații respectivi nu a cerut confirmarea pe post. În plus, dintre persoanele care au fost repartizate în regiune, niciun candidat nu a ales această școală.

Cu situația ciudată s-a confruntat noua directoare a instituției, Antonella Zuccarini. Ea și-a început mandatul la 1 septembrie, acesta fiind primul său post de conducere. La sosirea sa, școala nu avea nici măcar secretară, așa că a fost nevoită să înceapă procedurile de recrutare.

Noii angajați au fost numiți în principal cu contracte pe perioadă determinată. Singurul angajat stabil este directorul serviciilor generale și administrative. Personalul convocat a preluat deja posturile astfel încât activitatea școlii a început la termen.

Aproape toți elevii sunt de origine străină

Institutul a ajuns în centrul atenției și prin structura sa demografică. Datele indică o prezență foarte redusă a elevilor italieni. În cele două sedii ale grădiniței au fost identificate doar trei nume de familie italiene, în timp ce în cele șase clase ale școlii gimnaziale sunt aproximativ zece elevi italieni. Ceilalți elevi sunt, în majoritate, de origine străină, predominant din Bangladesh.

Institutul reunește două unități de învățământ preșcolar, două școli primare și o școală gimnazială. Instituția este amplasată într-o zonă ușor accesibilă pentru familiile din comunitatea asiatică stabilită în Mestre–Marghera.

Dificultățile de comunicare cu unele familii, în special atunci când părinții nu cunosc suficient limba italiană, reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă personalul. Lipsa unui mediator cultural este, de asemenea, menționată în relatările despre situația școlii.