Școala cu un singur elev, o învățătoare și o sală de clasă. S-a redeschis după 20 de ani

O școală de pe o insulă italiană s-a redeschis după 20 de ani. Motivul este incredibil: în zonă a apărut o elevă. Unitatea de învățământ este considerată cea mai mică școală din Europa.

Aysha, în prima zi de școală Foto: X/Republica Palermo

Unitatea de învățământ din localitatea Ginostra este considerată cea mai mică școală din Europa având doar o elevă, o învățătoare și o încăpere. Școala s-a redeschis la solicitarea familiei copilei care a fost înscrisă în clasa I.

Fetița se numește Aysha, are șase ani și a început clasa I. Pentru ea, redeschiderea școlii înseamnă posibilitatea de a merge la cursuri fără să fie nevoită să facă zilnic deplasări pe mare către o altă localitate, potrivit Mediafax.

Familia a cerut redeschiderea școlii

Reluarea activității școlii este rezultatul unei mobilizări îndelungate a familiei. Părinții au insistat asupra necesității ca Aysha să poată beneficia de educație în localitatea în care trăiește, în condiții cât mai sigure.

Ginostra este o localitate izolată, iar legăturile maritime cu restul arhipelagului pot fi întrerupte în perioadele cu vreme rea. În timpul iernii, furtunile și marea agitată pot face dificilă sau chiar imposibilă deplasarea zilnică a unui copil către o altă școală.

În aceste condiții, naveta pe mare ar fi reprezentat nu doar un disconfort pentru fetiță, ci și un risc suplimentar.

O învățătoare pentru o singură elevă

Autoritățile școlare au decis să aprobe solicitarea familiei. Pentru tot anul școlar a fost făcută o singură numire. Postul a fost atribuit unei învățătoare care va lucra pe tot parcursul anului cu singura sa elevă.

Aceasta va urma un program personalizat, adaptat situației speciale a școlii și nevoilor sale educaționale.

Redeschiderea școlii din este prezentată drept un exemplu important pentru protejarea dreptului la educație în comunitățile izolate. În același timp, cazul readuce în atenție problema depopulării micilor localități italiene. De asemenea, arată eforturile autorităților de a menține serviciile publice esențiale chiar și acolo unde numărul locuitorilor este foarte redus.