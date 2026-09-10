De ce fug elevii de școlile unde pot învăța o meserie. Cinci unități mari din Olt au rămas cu clase neformate: „Nu s-a mai întâmplat de ani buni”

Cinci licee tehnologice mari din Olt au mai puține clase de a IX-a decât au prognozat că vor realiza, o situație care nu s-a mai întâlnit de ani buni. În plus, unele se confruntă cu migrarea elevilor și din clasele mai mari către liceele teoretice.

Liceeni nu mai aleg să înveț o meserie Foto: Arhiva/Liceul Metalurgic

Admiterea la liceu din acest an s-a sfârșit prost pentru liceele tehnologice din toată țara, directorii și profesorii așteptând cu sufletul la gură epuizarea tuturor etapelor de admitere pentru a calcula cât de mare e dezastrul. Anii în care elevii care alegeau școala profesională se prezentau împreună cu părinții la liceu chiar înainte de repartizarea computerizată au rămas în urmă. Desființarea școlii profesionale, care i-a obligat pe elevi să susțină Evaluarea Națională pentru a se putea înscrie la repartizarea computerizată, a condus liceele tehnologice în cea mai grea situație de mulți ani încoace.

Astfel, în timp ce la liceele teoretice au fost admiși și elevi cu medii sub 5,00, profesorii de la cele tehnologice s-au temut că nu vor mai avea suficiente ore pentru o catedră întreagă, din cauza pericolului de a nu se realiza anumite clase.

Iar acest pericol a fost real. În județul Olt, cinci licee tehnologice mari au reușit să convingă mai puțini copii decât au prognozat să aleagă respectivele unități de învățământ la Admiterea 2026. Două licee sunt din Slatina – Liceul Tehnologic Metalurgic și Liceul Tehnologic „Alexe Marin”, unul este din Balș - Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” și alte două din Caracal – Liceul Agricol „Dimitrie Petrescu” și Liceul Tehnologic „Matei Basarab”, fiecare dintre ele realizând cu o clasă mai puțin față de prognoză.

Pe de altă parte, un singur liceu tehnologic din județ – Liceul Tehnologic nr. 1 Balș – mai are la această dată învățământ dual la clasa a IX-a.

Ce anume a cântărit decisiv în decizia elevilor și a părinților de a se îndrepta masiv către liceele teoretice, decizie adoptată chiar și în cazul elevilor cu rezultate foarte slabe la Evaluarea Națională, încă nu s-a elucidat pe deplin.

„Noi venim cu părinții în contact și le explicăm. Eu le explic din tot sufletul. Eu am terminat un liceu tehnologic, așa erau și vremurile, dar chiar mi-a plăcut să-l fac. Și am învățat multe, multe lucruri. Apoi am mers la o facultate tehnică, pentru că așa mi-am dorit. (...) În liceul tehnologic am învățat foarte multe lucruri pe care le știu și acum”, a precizat prof. Ștefania Aliman, inspector pentru Discipline Tehnice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt.

Cu toată pledoaria pentru a învăța o meserie, părinții și elevii rămân aproape de neclintit. „Cred că este o mentalitate a părinților și cred că își doresc pentru copiii lor ceea ce dânșii nu au reușit. Fug de uzine, văd uzinele ca pe ceva murdar, ca pe ceva cu mediul neprielnic, ceea ce nu se mai întâmplă. Probabil că și salarizarea o consideră o problemă. Cred că nu înțeleg că orgoliul dânșilor este ultimul lucru la care ar trebui să se gândească în momentul în care își sfătuiesc copiii unde să meargă. Vor neapărat la licee teoretice pentru că asta înseamnă că sunt mai deștepți”, a mai spus insp. Aliman.

Ce nu înțeleg, încă, elevii și unii părinți este că anumite meserii sunt poate printre puținele care nu vor fi înlocuite prea curând de AI, or acesta începe deja să fie un argument folosit în promovarea domeniului tehnologic.

„Liceele teoretice i-au primit ca pe pâinea caldă”

La Liceul Tehnologic Metalurgic, din cinci clase propuse s-au realizat patru. În cele din urmă s-a reușit și menținerea tuturor catedrelor, însă situația este îngrijorătoare, cu atât mai mult cu cât în anul precedent admiterea a fost un succes.

„Anul trecut le-am făcut chiar pe toate, cu număr maxim de elevi. Și datorită acestui lucru am avut aprobate cinci clase pentru anul acesta. Vedem cum va fi anul următor”, a spus prof. Anișoara Dima, directoarea liceului.

Ce s-a întâmplat în vara 2026 nu poate fi tratat ca un simplu accident, pentru că mai sunt și alte semnale care le dau de gândit celor de la tehnologic. Un astfel de semnal îl reprezintă cererile de transfer formulate de tot mai mulți elevi, către liceele teoretice din oraș.

„Ca anul acesta n-am pățit niciodată. La una dintre clasele a X-a au plecat 10 elevi, au rămas 18. Și liceele teoretice i-au primit ca pe pâinea caldă”, a mai precizat prof. Dima.

Demersurile pentru transfer încep încă de la prima vacanță. Nu se lasă până când nu reușesc, în cele din urmă. Ce motivează elevii la transfer? Că vor să scape de Matematică, spune Anișoara Dima, astfel că aleg specializări precum Sportiv, Filologie etc.

Se ajunge astfel ca liceele care îi primesc să solicite Inspectoratului Școlar Județean funcționarea cu efectiv pentru numărul maxim.

În tot acest timp, inclusiv interesul specialiștilor pentru învățământul tehnic scade, astfel că liceele caută profesori din alte domenii, pe care îi aduc la plata cu ora. Sau plătesc în continuare profesori pensionari, pentru că interesul specialiștilor pentru concursul de titularizare este mic.

„Nu avem specialiști, ingineri pe electric, electronică, mecanică. Și am încercat, chiar am luat legătura cu Universitatea din Craiova, la Facultatea de Inginerie Electrică, să cooptăm absolvenți sau pe cei care sunt la master, să încercăm să îi ajutăm să participe la concursul de titularizare, să îi atragem în sistem. Dar e greu, nu îi atrag, probabil, nici salariile”, a mai spus Dima.