Scandalul aurului și banilor destinați Ucrainei se amplifică în Ungaria. Un fost procuror-șef, suspendat

Pál Fürcht, fostul șef al Parchetului Central de Investigații din Ungaria, a fost suspendat din funcție după ce a făcut publice informații despre ancheta privind confiscarea transportui de bani și aur destinat Ucrainei, în martie 2026.

Pál Fürcht a acuzat presiuni politice. Foto: hvg.hu

La aproape șapte luni de la operațiunea care a provocat tensiuni între Budapesta și Kiev, scandalul confiscării transportului de bani și aur continuă să aibă urmări în Ungaria. De această dată, în centrul atenției se află chiar unul dintre procurorii care au avut responsabilități în dosar, Pál Fürcht, pe care conducerea Parchetului îl acuză că a încălcat obligația de confidențialitate.

Suspendarea intră în vigoare vineri, 16 octombrie, și a fost decisă de István Lajtár, adjunctul procurorului general care exercită atribuțiile șefului Parchetului, care a anunţat şi că pe numele fostului procuror-șef a fost deschisă o nouă procedură disciplinară, informează Kontroll.

Demisie şi acuzaţii de presiune asupra justiţiei

Pál Fürcht a renunțat la conducerea Parchetului Central de Investigații pe 8 iunie, după ce relațiile sale cu superiorii s-au deteriorat. El a rămas procuror, dar a început să vorbească public despre presupuse intervenții politice în anchete sensibile, pe care noua conducere a Parchetului le-a negat.

Într-o scrisoare deschisă publicată la sfârșitul lunii septembrie, Pál Fürcht susţinut că procurorii constataseră încă din luna mai că ancheta privind transportul de bani și aur este supusă unor presiuni politice.

Mai mult, el a afirmat că premierul Viktor Orbán ar fi dat serviciilor de informații ordinul de a-i reține pe curierii ucraineni încă din 3 martie. Operațiunea a avut loc două zile mai târziu, pe 5 martie 2026, când autoritățile ungare au confiscat transportul și i-au reținut pe cetățenii ucraineni care îl însoțeau.

Fostul procuror-șef a mai susținut că persoane din conducerea Parchetului au intervenit în anchetă fără să urmeze procedurile oficiale și l-au ocolit în luarea unor decizii, astfel că intervențiile ar fi împiedicat investigarea rolului serviciilor de informații în operațiune.

De asemenea, Pál Fürcht a adus în discuţie şi un alt dosar „greu”, cunoscut sub numele Gundalf–Henry, în care ar fi implicaţi specialiști IT care au legături cu partidul Tisza, sugerând că și în acest caz ar fi existat influențe politice asupra activității procurorilor.

Ce îi reproșează conducerea Parchetului

În replică, István Lajtár a criticat faptul că Pál Fürcht a făcut publice informații despre un dosar aflat încă în lucru. Potrivit adjunctului procurorului general, declarațiile fostului procuror-șef au prezentat doar o parte din informații, fără ca acestea să poată fi verificate, și au creat impresia că Parchetul ar acționa împotriva lui din răzbunare.

Conducerea instituției îi reproșează în special că, în scrisoarea deschisă, a dezvăluit informații din ancheta privind transportul de bani și aur, la care avusese acces în calitate de procuror responsabil de dosar.

De asemenea, îi sunt imputate aparițiile televizate și declarațiile publice făcute fără aprobarea instituției. Parchetul consideră că aceste acțiuni încalcă obligațiile profesionale ale unui procuror, inclusiv obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor din anchete.

Instituția respinge acuzația că suspendarea și noua procedură disciplinară ar fi represalii pentru criticile lui Pál Fürcht. Potrivit conducerii, măsurile au fost luate ca urmare a încălcării repetate a regulilor profesionale, inclusiv după deschiderea primei proceduri disciplinare împotriva sa.

Conducerea Parchetului nu a oferit alte detalii despre procedură, invocând normele privind protecția datelor.