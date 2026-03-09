search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Kievul acuză Ungaria de rele tratamente împotriva celor şapte ucraineni arestați şi ulterior eliberaţi. „Presiuni psihologice și fizice”

Diplomația ucraineană denunță rele tratamente și detenție forțată asupra celor şapte angajați ai băncii de stat Oschadbank, reţinuţi şi ulterior eliberaţi de Ungaria.

Cei şapte ucraine arestaţi au fost ulterior eliberaţi. FOTO: arhivă
Cei şapte ucraine arestaţi au fost ulterior eliberaţi. FOTO: arhivă

Kievul continuă acuzaţiile împotriva Budapestei, după ce șapte angajați ai băncii ucrainene Oschadbank au fost arestați în Ungaria și „supuși unor rele tratamente”, pentru ca apoi să fie eliberați fără ca fondurile și aurul pe care le transportau să le fie, însă, returnate. Potrivit relatărilor France Presse, citate de Agerpres, unul dintre angajați a trebuit să fie internat în spital după ce i s-a administrat, prin constrângere, o injecție cu medicamente.

Cei șapte bancheri transportau 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur din Austria, când au fost reținuți joi de autoritățile ungare, care au deschis o anchetă pentru „spălare de bani”. Deși bărbaţii au fost expulzați vineri, fondurile și aurul nu le-au fost returnate, iar banca susține că transportul s-a desfășurat „în conformitate cu reglementările internaționale și procedurile vamale europene în vigoare”.

Ministerul de Externe ucrainean a detaliat condițiile în care aceștia au fost ținuți: „au stat încătușați timp de 28 de ore”, „au fost legați la ochi în timpul transportării lor”, „le-au fost confiscate obiectele personale” și nu au avut posibilitatea de a informa rudele, ambasada Ucrainei în Ungaria sau angajatorul despre reținere și locul unde se aflau.

Unuia dintre angajați, bolnav de diabet, „i-a fost injectată cu forța un medicament care i-a provocat o creștere bruscă a glicemiei și hipertensiune arterială și a trebuit să fie spitalizat”, a mai reclamat Ministerul de Externe din Ucraina, subliniind că persoanele reținute au fost supuse unor presiuni psihologice și fizice.

Vă reamintim că Ucraina l-a convocat vineri pe însărcinatul cu afaceri al ambasadei Ungariei și le-a recomandat cetățenilor săi să evite călătoriile în această țară, afirmând că își rezervă dreptul de a „răspunde în mod adecvat” la aceste încălcări.

Incidentul a escaladat tensiunile dintre premierul Ungariei, Viktor Orban, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul disputelor privind tranzitul petrolului rusesc și blocarea ajutorului european destinat Kievului şi a venit la scurt timp după ce Zelenski l-a ameninţat, în glumă pe Orban că va trimite „câţiva băieţi” să discute cu el, în cazul în care blochează ajutoul din partea UE.

Deși membră a Uniunii Europene și NATO, Ungaria și-a consolidat legăturile cu Moscova după invazia declanșată de Rusia în Ucraina în februarie 2022.

