Ungaria susține că a descoperit noi dovezi în cazul numerarului ucrainean confiscat. Oschadbank spune că imaginile sunt manipulate

Administrația Națională de Taxe și Vămi a Ungariei (NAV) a publicat ceea ce spune că sunt noi dovezi în cadrul unei anchete în curs în legătură cu sechestrarea unor vehicule blindate și valori aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, relatează United24 Media.

Purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltan Kovacs, a anunțat pe 8 aprilie că anchetatorii suspectează activități de spălare de bani legate de valori transportate prin Ungaria.

„Anchetatorii au descoperit că vehiculele blindate transportau bancnote euro și dolari nou tipărite, care nu au intrat niciodată în circulație, legate de mai multe bănci, inclusiv Oschadbank din Ucraina, precum și instituții din Polonia și Gibraltar,” a precizat Kovacs.

Purtătorul de cuvânt a menționat și dovezi video care ar arăta un fost general-maior din serviciile de informații ucrainene falsificând documente într-o benzinărie, în timp ce asociați discutau plăți legate de activități de corupție.

Kovacs a mai spus că autoritățile ungare au solicitat cooperare internațională în anchetă și a respins acuzațiile de acțiuni ilicite.

„Toate acțiunile din investigație au fost documentate și desfășurate în conformitate cu legea,” a declarat el.

Ungaria a confiscat un convoi blindat care transporta o sume importante în numerar, precum și lingouri de aur între Austria și Ucraina, conform Băncii Naționale a Ucrainei și Ministerului de Externe de la Kiev. Transportul, parte a unei transfer de rutină între Raiffeisen Bank International și Oschadbank, a fost interceptat pe teritoriul Ungariei.

Oficialii ucraineni au declarat că două vehicule blindate ale Oschadbank, în care se aflau șapte angajați ai băncii, au fost oprite de autoritățile ungare. Datele GPS au indicat că vehiculele se aflau în centrul Budapestei la momentul respectiv.

Oschadbank a declarat că transportul includea aproximativ 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și aproximativ nouă kilograme de aur. Banca a declarat că transferul avea loc în baza unui acord internațional cu Raiffeisen Bank International și se desfășura în conformitate cu regulile vamale ale Uniunii Europene și reglementările internaționale de tranzit.

Autoritățile ungare au sechestrat vehiculele pe 5 martie 2026, pe motiv că numerarul și aurul sunt subiectul unei anchete în desfășurare. Personalul ucrainean a fost eliberat a doua zi, însă activele financiare au rămas în Ungaria. Oschadbank a anunțat că va iniția acțiuni legale pentru recuperarea fondurilor.

Situația a căpătat un caracter politic, pe măsură ce Ungaria se apropie de alegerile parlamentare. Premierul Viktor Orban a folosit tot mai mult relațiile tensionate cu Ucraina drept subiect electoral, prezentând țara vecină într-o manieră menită să mobilizeze baza sa electorală.

Oschadbank denunță un videoclip manipulat

„Oschadbank declară oficial că videoclipul publicat a fost falsificat,” se arată în declarația băncii din 8 aprilie, precizând că concluziile NAV s-au bazat pe un subtitlu inserat: „bani corupți”.

Banca a argumentat că sechestrarea unui telefon mobil, accesul la conținutul acestuia și publicarea videoclipului au fost ilegale. De asemenea, Oschadbank a confirmat că bancnotele erau noi, dar erau parte a unui transfer legitim de de numerar către Ucraina, conform unui acord cu Raiffeisen Bank din Austria.

Potrivit băncii, videoclipul reprezintă imagini arhivate înregistrate pe 10 martie 2025, în apropiere de Viena. În imagini se vede echipa de transport tipărind documente standard după o defecțiune a invertorului vehiculului, documentele originale fiind ștampilate de autoritățile vamale ungare și ucrainene.

Echipele pe rute scurte nu folosesc hoteluri deoarece vehiculele lor sunt echipate cu spații de dormit, iar zona de parcare din imagini a fost aleasă doar pentru a avea acces la electricitate după defecțiunea echipamentului de la bord, a declarat Oschadbank.

Banca a cerut returnarea imediată a tuturor activelor sechestrate și își rezervă dreptul de a iniția acțiuni legale împotriva dezinformării, menționând că a angajat deja o firmă internațională de audit pentru a revizui baza contractuală și procedurile din spatele operațiunii de transport de numerar.