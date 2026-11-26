Pronosticurile s-au confirmat. Universitatea Craiova a pierdut clar (0-4) meciul disputat, seara aceasta, pe terenul echipei engleze Brighton, în etapa a patra a grupei unice din Conference League.

Fotbaliștii Universității Craiova n-au reușit decât arareori să țină pasul cu adversarii Foto: EPAImages

Ocupanta locului secund în Premier League a deschis scorul rapid, prin Ibrahim Osman (min. 3), bine servit de Hinshelwood, la capătul unei acțiuni de atac în care fotbaliștii Craiovei n-au izbutit să intervină.

Campioana României a dat senzația că este marcată de importanța confruntării, nereușind să iasă din propria jumătate de teren. Brighton a marcat din nou în minutul 27, însă golul n-a fost validat pentru ofsaid. Primul șut pe poarta adversă a campioanei României a fost reușit de Baiaram, care nu l-a putut învinge pe Steele (min. 28).

Englezii au majorat diferența pe tabela de scor în minutul 32, prin golul marcat de la distanţă de Maxim De Cuyper, după o minge pasată greşit de Vladimir Screciu.

În minutul 34, Nicușor Bancu a avut o bună oportunitate, însă la şutul său Steele a intervenit cu siguranță. Apoi, în minutul 39, echilibrul s-a rupt definitiv după ce Screciu a văzut cartonaş roşu, după verificarea VAR, pentru o intrare tare la O'Riley. Până la pauză, s-a mai consemnat ocazia lui Hinshelwood (min. 45), care a şutat pe lângă poartă în situaţie de faţă în faţă cu Popescu.

Screciu a văzut cartonașul roșu și a fost îmbărbătat de Bancu Foto: Sportpictures

Cu două goluri și o pasă decisivă, Osman a fost omul meciului

La începutul părții secunde, Laurenţiu Popescu a intervenit salvator la lovitura cu capul a lui Hinshelwood (min. 46) și a scos de sub transversală mingea șutată de Gross (49). Gazdele au continuat să atace în valuri. Struijk (min. 50) a trimis cu capul în plasa laterală, Kadioglu (min. 59) a şutat peste poartă de la 22 de metri și Hinshelwood (min. 60) a trimis de la 17 metri puţin pe lângă țintă.

Apoi, scorul a luat proporții datorită golurilor marcate de Koustoulas (min. 61) și Osman (min. 63), acesta din urmă pasând decisiv la reușita grecului.

Baiaram a fost anihilat de fotbaliștii lui Britghton Foto: Sportpictures

Mora a avut singura acţiune notabilă a liderului din Superliga României în partea secundă, şutând peste poartă (min. 66).

Cu toate că n-a mai forțat, Brighton a mai avut ocazii de gol prin Azeez, în minutele 69, când a ratat cu poarta goală de la circa 5 metri, şi 77, când a reluat peste vinclu. În plus, Laurențiu Popescu a intervenit la șutul aceluiași jucător (min. 81), dar și la execuția lui Hinshelwood (min. 74).

E de remarcat faptul că formația engleză n-a folosit formația top pe care o utilizează în campionat. Și că Universitatea Craiova a încheiat o serie de 15 meciuri fără înfrângere în toate competiţiile.

Statistica a fost net favorabilă echipei din Premier League

Statisticile meciului arată superioritatea formației engleze. La posesie a fost 68%-32%, la şuturi la poartă 27-4, la şuturi pe poartă 10-3, la cornere 9-0.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova rămâne cu 7 puncte. Formația din Bănie va juca ultimele meciuri din Conference League cu Kairat, în 10 decembrie, la Almatî, şi cu FC Copenhaga, în 17 decembrie, la Craiova.