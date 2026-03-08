search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, la cote maxime, după ce Budapesta a reținut transportul unei bănci ucrainene: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani"

Publicat:
Ultima actualizare:

Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au atins cote maxime după ce autoritățile ungare au reținut două vehicule blindate aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, transportând numerar și aur în valoare totală de aproximativ 80 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur. Pe 5 martie, șapte angajați ai băncii, inclusiv un fost general al serviciilor secrete ucrainene, au fost reținuți. Aceștia au fost eliberați ulterior și s-au întors în Ucraina.

Viktor Orban si Volodimir Zelenski FOTO Profimedia
Viktor Orban si Volodimir Zelenski FOTO Profimedia

Potrivit Oschadbank, vehiculele și bunurile rămân „reținute ilegal”, iar banca intenționează să urmeze căi legale pentru recuperarea acestora. Banca va contesta măsurile restrictive impuse de autoritățile de migrație ungare și va investiga posibilele încălcări ale drepturilor angajaților, care au fost ținuți mai mult de o zi fără acces la asistență juridică sau consulară.

Oschadbank a subliniat că transportul de fonduri respecta legislația ucraineană și că documentația relevantă a fost transmisă spre analiză Băncii Naționale a Ucrainei. Bunurile transportate constau în 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și nouă kilograme de aur. „Oschadbank solicită returnarea vehiculelor și a bunurilor transportate în întregime,” se arată în declarație.

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reținerea vehiculelor, că autoritățile ungare vor să știe ce fac ucrainenii cu această cantitate de bani în Ungaria și că nu este clar dacă banii urmau să rămână pe teritoriul Ungariei sau erau doar în tranzit. La un miting organizat la Debrecen, Orbán a declarat: „Noi vrem doar să știm ce fac ucrainenii cu această sumă mare de bani în Ungaria.”

Premierul a mai adăugat că în Ungaria există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcționează și se dezvoltă fără dificultăți financiare, precum și numeroși jurnaliști și persoane publice care susțin poziții pro-ucrainene. „Cred că proporția acestor voci este mai mare decât susținerea existentă în societate. Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parțial sincere și venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci „vine din buzunar”. Vreau să știu cum ajung acei bani în acele buzunare. Deocamdată avem doar întrebări, dar vom căuta și vom găsi răspunsul la fiecare dintre ele,” a spus Orbán.

Ancheta autorităților ungare

Avocatul care reprezintă banca ucraineană, Dr. Lóránt Horváth, a declarat pentru Kyiv Post că cei șapte angajați nu au fost acuzați oficial de nicio infracțiune și au fost audiați doar ca martori într-o anchetă privind spălarea de bani. Ancheta vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent de Administrația Națională Fiscală și Vamală (NAV) din Ungaria.

Horváth a subliniat că transportul a pornit de la sediul Raiffeisen Bank International din Viena și avea ca destinație sediul Oschadbank din Kiev, ca parte a unui acord contractual internațional. Banca Raiffeisen nu a comentat operațiunea, invocând legile austriece privind secretul bancar.

Incidentul a atras un răspuns diplomatic dur din partea Ucrainei, care a convocat însărcinatul cu afaceri al Ungariei și a sfătuit cetățenii să evite călătoriile în Ungaria din motive de siguranță. Ministrul ucrainean de Externe, Andri Sibiga, a denunțat incidentul drept „banditism de stat” și a avertizat că Ucraina își rezervă dreptul de a impune sancțiuni sau alte măsuri restrictive.

Reținerea vehiculelor a amplificat tensiunile deja existente între cele două țări, pe fondul conflictului privind conducta Drujba, care transportă petrol rusesc către Ungaria și care a fost avariată în urma unui atac rusesc în ianuarie. Ungaria susține că Ucraina întârzie intenționat redeschiderea conductei, pe când Ucraina susține că sunt necesare reparații.

Europa

Top articole

