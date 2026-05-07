Zelenski anunță recuperarea transportului de bani și aur confiscat de Ungaria

Bani și aur în valoare de aproximativ 82 de milioane de dolari, confiscat de Ungaria la începutul acestui an, a fost returnat băncii de stat ucrainene Oschadbank, a anunțat miercuri președintele Ucrainei, Zelenski.

Confiscarea valorilor, care au fost transportate prin Ungaria în două mașini blindate atunci când autoritățile ungare antiteroriste le-au oprit pe 5 martie, a provocat indignare în Ucraina. Oficialii de la Kiev au acuzat guvernul pro-rus al Ungariei că a acționat ilegal și că a folosit confiscarea drept instrument în campania electorală anti-Ucraina a premierului Viktor Orban.

Cele două țări vecine se aflau deja într-un conflict tensionat din cauza accesului Ungariei la petrolul rusesc transportat printr-o conductă care traversează teritoriul ucrainean.

Însă miercuri, Zelenski a scris pe rețelele sociale că returnarea valorilor reprezintă „un pas important în relațiile cu Ungaria”, după ce Orban a suferit o înfrângere categorică în alegerile de luna trecută, rezultat care a alimentat speranțele că viitorul guvern va adopta o politică mai puțin ostilă față de Kiev, scrie AFP.

„Sunt recunoscător Ungariei pentru abordarea constructivă și pentru acest gest civilizat”, a scris Zelenski. „Le mulțumesc tuturor celor din echipa Ucrainei care au luptat pentru o decizie corectă și au apărat interesele statului și ale poporului nostru.”

La momentul confiscării, autoritățile ungare au afirmat că suspectează o posibilă operațiune de spălare de bani, iar Orban a ordonat ca transportul — care includea 40 de milioane de dolari și 35 de milioane de euro în numerar, precum și 9 kilograme de aur — să fie reținut timp de până la 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală a țării desfășura o anchetă.

Autoritatea fiscală din Ungaria nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Angajații băncii ucrainene care însoțeau transportul au fost reținuți de autoritățile ungare timp de peste 24 de ore înainte de a fi expulzați din țară.

Oficialii ucraineni au declarat că transportul reprezenta un transfer obișnuit de active între bănci de stat și au acuzat guvernul lui Orban că șantajează Kievul pentru a forța reluarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, întrerupte după ce infrastructura a fost avariată de un atac cu dronă rusească.

Totuși, Orban a cerut autorității fiscale să stabilească originea, destinația și scopul transportului, precum și identitatea celor șapte ucraineni expulzați „și eventualele lor legături cu organizații criminale sau teroriste”.

Premierul ungar a sugerat, fără a prezenta dovezi, că transportul ar fi putut fi destinat finanțării principalului său adversar politic, partidul de centru-dreapta Tisza, care a câștigat ulterior alegerile parlamentare de luna trecută cu o majoritate de două treimi.

Guvernul lui Orban blocase anterior un împrumut major al Uniunii Europene pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro (106 miliarde de dolari), din cauza întreruperii transportului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Însă, după reluarea fluxurilor de petrol în urma înfrângerii electorale a lui Orban, Ungaria și-a retras veto-ul și a permis aprobarea împrumutului.