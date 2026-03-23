Scandal înaintea alegerilor din Ungaria: acuzații că serviciile maghiare au orchestrat un raid împotriva Ucrainei

Un raid asupra unui transport ucrainean de valori, desfășurat pe 5 martie, ar fi fost planificat de serviciile de informații din Ungaria cu scopul de a provoca o confruntare cu Ucraina înaintea alegerilor parlamentare, susțin mai multe surse citate de presă.

O acțiune de reținere a unor agenți ucraineni care transportau numerar și de confiscare a fondurilor aparținând băncii Oschadbank ar fi fost, potrivit a patru surse VSquare familiarizate cu cazul, parte a unui plan pus la punct de serviciile de informații maghiare.

Sursele afirmă că raidul ar fi fost coordonat de Örs Farkas, secretar de stat responsabil cu serviciile de informații civile. În pregătirea operațiunii, serviciile maghiare ar fi monitorizat, încă de la începutul lunii ianuarie 2026, transporturile regulate de numerar din Austria către Ucraina, relatează European Pravda.

Supravegherea ar fi avut loc inclusiv în afara țării: agenții ar fi identificat hotelul din Viena în care erau cazați agenții de pază ucraineni și ar fi cartografiat rutele folosite de aceștia.

Planul inițial și eșecul acestuia

Conform acelorași surse, planul inițial era ca agenții ucraineni să fie prinși având asupra lor arme, ceea ce ar fi permis autorităților să susțină o narațiune privind „terorismul” sau „traficul ilegal de arme”.

Pentru această misiune ar fi fost implicat Centrul de Combatere a Terorismului (TEK), iar operațiunea ar fi fost supravegheată personal de Farkas din centrul de comandă al instituției.

Însă planul nu ar fi decurs conform așteptărilor. Documentele, transferurile de numerar și întreaga operațiune s-ar fi dovedit a fi complet legale, iar agenții ucraineni nu aveau asupra lor arme.

„Plan B”: acuzații de spălare de bani

În aceste condiții, autoritățile ar fi recurs la un „Plan B”, acuzând agenții de pază implicați în transportul de numerar de spălare de bani. Autoritatea fiscală a Ungariei (NAV) ar fi primit instrucțiuni să deschidă o anchetă pentru a crea aparența unei acțiuni legale.

Caracterul improvizat al operațiunii ar fi fost evidențiat și de faptul că serviciile de informații militare nu au fost informate în prealabil, în ciuda retoricii privind o presupusă „mafie de război”.

Mai mult, Ministerul Apărării ar fi fost anunțat abia după ce agenții TEK au constatat că nu dispun de suficiente vehicule pentru transportul mașinilor confiscate, fiind nevoiți să solicite sprijin logistic militar.

Schimbări legislative de urgență

La câteva zile după raid, pe 9 martie, autoritățile maghiare au adoptat în regim de urgență o legislație menită să creeze cadrul legal pentru confiscarea fondurilor preluate în urma operațiunii, inclusiv cele provenite din cele două vehicule de transport ale Oschadbank.

Potrivit informațiilor apărute în presă, măsura a necesitat și o decizie separată, adoptată special de guvernul condus de Viktor Orbán.