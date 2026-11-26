Capitala intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă vineri, 27 noiembrie, când iluminatul festiv va fi aprins simultan în centrul orașului și în Piața Constituției. Potrivit Primăriei Municipiului București, aproximativ șase milioane de luminițe vor ilumina principalele bulevarde și cel mai mare târg de Crăciun din Capitală.

Târgul de Crăciun este, în fiecare an, centrul evenimentelor dedicate Sărbătorilor de iarnă Foto: Sever Gheorghe

„Mâine seară, la ora 19.00, de pe scena Târgului de Crăciun București, apăsăm butonul și aprindem 6 milioane de luminițe la târg și pe 10 mari bulevarde centrale: Bd. Unirii, Bd. I.C. Brătianu, Bd. Magheru, Bd. Bălcescu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Regele Mihai I, Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și Piața Romană”, a anunțat joi, pe Facebook, Primăria Generală.

Aprinderea iluminatului festiv dă, oficial, startul celui mai mare târg de Crăciun din Capitală:

„Încep concerte live cu artiști celebri, se deschid 133 de căsuțe cu bunătăți, bradul uriaș din centrul pieței va străluci în 171.000 de luminițe”.

Fuego, Zdob și Zdub, Loredana și Gheorghe Zamfir, printre artiștii invitați

Prima seară de spectacole va începe la ora 18:00 cu un recital susținut de Corul de Copii Radio. După aprinderea luminițelor, pe scena din Piața Constituției vor urca Alina Sorescu & Picii lu' Soreasca, Fuego și trupa Zdob și Zdub.

Seria concertelor continuă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 18:30, cu The Kryptonite Sparks și Toulouse Lautrec. Seara se va încheia cu recitalurile susținute de Bere Gratis și maestrul Gheorghe Zamfir.

Duminică, 29 noiembrie, vor susține concerte Alexandra Ungureanu Band, OCS și VUNK, iar luni, 30 noiembrie, publicul îi va putea vedea pe Shining Stars by Amalia Niță, Nadir și Loredana alături de Banda Agurida. În ambele zile, spectacolele vor începe la ora 19:00.

Spectacol special de Ziua Națională

Programul artistic de 1 Decembrie va fi dedicat Zilei Naționale a României. Pe scenă vor urca Florin Grigore & Star Music Band, Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”.

Seara se va încheia cu spectacolul „Cu România în suflet”, susținut de Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de mai mulți invitați speciali și Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijată de Vitalie Dorin.

Târgul rămâne deschis până după Crăciun

Târgul de Crăciun din Piața Constituției va putea fi vizitat în perioada 27 noiembrie - 27 decembrie 2026. De luni până vineri, programul este între orele 12:00 și 22:00, iar în weekend între 10:00 și 22:00. În ziua inaugurării, accesul va fi permis între orele 17:00 și 22:00.

Programul complet al primelor zile

VINERI, 27 noiembrie

• 17.00 – se deschid porțile Târgului de Crăciun București

• 18.00 – Corul de copii Radio - colinde

• 19.00 – aprinderea iluminatului festiv

• 19.00 – Alina Sorescu & Picii lu` Soreasca

• 20.00 – Fuego

• 21.00 – Zdob și Zdub

SÂMBĂTĂ, 28 noiembrie

• 18.30 – The Kryptonite Sparks

• 19.30 – Toulouse Lautrec

• 20.30 – Bere Gratis & Gheorghe Zamfir

DUMINICĂ, 29 noiembrie

• 19.00 – Alexandra Ungureanu Band

• 20.00 – OCS

• 21.00 – VUNK

LUNI, 30 noiembrie

• 19.00 – Shining Stars by Amalia Niță

• 20.00 – Nadir

• 21.00 – Loredana & Banda Agurida

MARȚI, 1 decembrie

• 19.00 – Florin Grigore & Star Music Band

• 19.45 – Valeria Arnăutu și Grupul Vocal „Vlăstarele Cântecului Românesc”

• 20.30 – „Cu România în suflet” – Ioana Maria, Doinița și Ionuț Dolănescu, alături de invitații speciali Simona Dinescu, Ionuț Sidău, Maria Tincu, Cristina Dan și Yura-Gheorghe Țiple. Orchestra „Rapsozii Moldovei”, dirijor Vitalie Dorin.

Târgul de Crăciun București va fi deschis în perioada 27 noiembrie – 27 decembrie 2026, după următorul program:

• Luni–Vineri: 12:00–22:00

• Sâmbătă–Duminică: 10:00–22:00

• Vineri, 27 noiembrie: 17:00–22:00