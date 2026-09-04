Scandal la granița Greciei cu Turcia din cauza unui gard construit pe teritoriul turc. Ankara a transmis un protest oficial

Turcia a protestat oficial față de continuarea lucrărilor la gardul de frontieră construit de Grecia de-a lungul râului Evros. Ankara susține că unele dintre porțiunile aflate în construcție sunt amplasate pe teritoriul turc, în timp ce autoritățile elene consideră, pe baza propriilor hărți, că terenurile respective aparțin Greciei.

Un gard de 35 de kilometri reaprinde conflictul dintre Grecia și Turcia. Ankara a reacționat oficial Foto: foto: X

Informația a fost obținută de publicația elenă Kathimerini, care relatează că disputa adaugă un nou punct de tensiune în relațiile dintre Grecia și Turcia. Cu toate acestea, lucrările la gard continuă, potrivit surselor citate.

Gardul a fost început în 2023

Gardul din zona centrală a regiunii Evros a început să fie construit în 2023 și a fost finalizat la începutul anului 2025. Proiectul are o lungime totală de 35 de kilometri, însă lucrările au rămas nefinalizate în cel puțin șapte puncte.

Zonele în care construcția nu fusese încheiată se întind pe aproximativ cinci kilometri în total. Cele mai multe dintre acestea se află în apropiere de Soufli, iar alte puncte sunt situate în zona Didymoteicho.

Potrivit sursei citate, problema este că cele două state nu sunt de acord asupra apartenenței teritoriale a acestor suprafețe. Hărțile militare grecești plasează zonele respective pe teritoriul Greciei, în timp ce Turcia susține că acestea se află pe teritoriul turc.

Cursul râului Evros complică situația

Disputa are legătură și cu modificările cursului râului Evros, care formează o parte a frontierei dintre Grecia și Turcia. Schimbările cursului de apă au contribuit la apariția unor neînțelegeri cu privire la poziția exactă a graniței.

Surse din cadrul poliției au precizat că lucrările au fost inițial oprite în punctele contestate din motive tactice și diplomatice.

La un moment dat, a fost luată în calcul instalarea unei bariere mobile. Aceasta ar fi putut fi mutată ulterior, dacă cele două țări ar fi ajuns la o altă concluzie privind traseul frontierei. Soluția ar fi evitat construirea unei structuri permanente, care presupune fundații și stâlpi fixați în teren.

Hărțile digitale au scos la iveală „mici discrepanțe”

O altă problemă a apărut în 2024, când autoritățile elene au început să realizeze o cartografiere digitală a frontierei. Până în acel moment, hărțile disponibile se bazau pe măsurători analogice realizate în 1926. Odată cu trecerea la reprezentarea digitală a frontierei, au fost observate diferențe între cele două sisteme.

„Mici discrepanțe au apărut între reprezentările analogice și cele digitale”, a declarat o sursă diplomatică citată de Kathimerini.

Potrivit acesteia, serviciile tehnice ale celor două țări trebuie să ajungă la un acord asupra unei cartografieri comune.

Sursa diplomatică a precizat că o problemă similară între Grecia și Turcia apăruse și în 2024.

Grecia a decis să continue lucrările

În urmă cu aproximativ cinci luni, autoritățile elene au decis să finalizeze gardul și în zonele contestate, folosind drept referință hărțile Greciei.

Soluția tehnică aleasă presupune baterea pilonilor în sol, pentru realizarea unor fundații permanente. Astfel, varianta unei bariere mobile, discutată anterior, a fost abandonată.

Decizia Atenei a provocat reacția guvernului de la Ankara. Turcia a transmis Greciei un protest diplomatic oficial, cunoscut sub denumirea de „notă verbală”. Documentul a fost transmis prin intermediul punctului de contact menținut de Grecia, Turcia și Bulgaria la punctul de frontieră Kapitan Andreevo.

Ankara contestă astfel continuarea lucrărilor în zonele pe care le consideră parte a teritoriului turc.