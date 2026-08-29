Turcia îl convoacă pe ambasadorul Ucrainei după ce două nave turcești au fost atacate în Marea Neagră

Ministerul turc de Externe l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara în urma atacurilor care au vizat, în această săptămână, două nave turcești aflate în Marea Neagră. Potrivit autorităților turce, incidentele s-au produs în zilele de 26 și 27 august.

Marea Neagră, o zonă esențială pentru transportul de mărfuri Foto: Shutterstock

În cadrul întrevederii, Ankara a transmis un mesaj ferm privind necesitatea protejării navigației și a infrastructurii maritime din regiune, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„În cursul acestei întrevederi, Turcia şi-a exprimat avertismentele privind necesitatea imperativă de a asigura securitatea persoanelor, bunurilor, navigaţiei şi mediului în Marea Neagră”, a precizat Ministerul turc al Afacerilor Externe.

Potrivit autorităților de la Ankara, nava turcească „Lider Bordo Mavi” a fost lovită pe 27 august în apropierea orașului rus Tuapse, la Marea Neagră. O zi mai târziu, și vasul „Lider Kocatepe”, trimis pentru remorcarea navei avariate, a fost vizat de un atac.

Ministerul turc nu a oferit informații privind eventuale victime. Potrivit presei locale, nava avariată a fost remorcată în siguranță până în portul Samsun, în nordul Turciei.

Incidentul a avut loc în contextul în care Ankara a cerut în repetate rânduri Moscovei și Kievului să instituie un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor comerciale care operează în Marea Neagră, o zonă esențială pentru transportul de mărfuri, cereale și energie.

Mai multe nave comerciale care aparțin unor armatori turci sau navighează sub diferite pavilioane au fost vizate în ultimii ani de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, în cadrul eforturilor Kievului de a perturba transporturile considerate favorabile Rusiei.

Turcia, care menține relații atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, nu s-a alăturat sancțiunilor comerciale occidentale impuse Moscovei după declanșarea războiului.

„Acum, atacă toate navele comerciale, fără nicio distincţie”

Pe 8 august, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a avertizat că situația de securitate din zonă se deteriorează.

„Conflictul s-a extins în toată Marea Neagră. La început, vizau porturile şi navele militare. Acum, atacă toate navele comerciale, fără nicio distincţie”, a declarat Fidan, adăugând că „nave aparţinând unor turci sau sub pavilion turc sunt de asemenea vizate”.