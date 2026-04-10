Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
UE ar putea tăia miliarde de euro pentru Serbia. Bruxellesul invocă derapaje democratice și apropierea de Rusia

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a suspenda sau reduce semnificativ fondurile destinate Serbia, într-o decizie care ar putea afecta până la 1,5 miliarde de euro, pe fondul îngrijorărilor privind evoluțiile democratice și relațiile apropiate ale Belgradului cu Rusia, potrivit informațiilor publicate de Politico.

UE ar putea tăia miliarde de euro pentru Serbia. FOTO: Shutterstock

Deși nu este stat membru UE, Serbia este candidată la aderare încă din 2014 și beneficiază de fonduri europene pentru susținerea reformelor. O eventuală suspendare a finanțării ar complica și mai mult procesul de extindere al Uniunii, într-un moment în care alte state, precum Ucraina sau Muntenegru, încearcă să accelereze aderarea, în timp ce unele capitale europene, inclusiv Franța, cer prudență.

Semnalele de alarmă vin chiar din interiorul Comisiei.

„Suntem din ce în ce mai îngrijorați de ceea ce se întâmplă în Serbia”, a declarat Marta Kos. „De la legi care subminează independența sistemului judiciar până la represiuni împotriva protestatarilor și amestecuri repetate în activitatea mass-media independente.”

Potrivit unor oficiali europeni citați de Politico, relația Belgradului cu Moscova a devenit un element central în evaluarea relației cu UE, în contextul războiului din Ucraina. Serbia nu s-a aliniat sancțiunilor impuse de Uniune împotriva Rusiei și continuă cooperarea economică și politică, inclusiv în domeniul energetic.

Comisia verifică în prezent dacă Serbia mai îndeplinește condițiile pentru accesarea fondurilor europene.

„Evaluăm dacă sunt respectate criteriile pentru plățile efectuate în cadrul instrumentelor financiare ale UE”, a explicat Marta Kos.

În ultimele săptămâni, presiunile interne pentru blocarea finanțărilor au crescut, pe fondul criticilor privind reformele judiciare promovate de președintele Aleksandar Vučić, dar și al protestelor ample din țară. Un pachet legislativ care vizează reorganizarea sistemului judiciar a fost catalogat drept un „pas înapoi grav” de către oficialii europeni.

De cealaltă parte, Belgradul încearcă să calmeze tensiunile.

Suntem încrezători că nu se va ajunge la suspendarea finanțării și nu renunțăm la aderarea deplină la UE”, a declarat Danijel Apostolović, subliniind că dialogul cu Bruxellesul continuă.

Un rol important în decizia finală l-ar putea avea Comisia de la Veneția, care urmează să emită un aviz asupra modificărilor legislative controversate. Bruxellesul a transmis deja că se așteaptă ca Serbia să își alinieze legislația la recomandările acestui for.

Uniunea Europeană rămâne principalul sprijin financiar al Serbiei, cu sute de milioane de euro acordate sub formă de granturi în ultimii ani și miliarde promise condiționat de reforme. În total, Belgradul a beneficiat de peste 7 miliarde de euro din partea UE din anul 2000 până în prezent.

Cu toate acestea, relația dintre cele două părți este tot mai tensionată. Criticile privind libertatea presei și statul de drept s-au intensificat, iar organizațiile civice avertizează că situația se deteriorează rapid. În paralel, apropierea constantă a Serbiei de Rusia și lipsa alinierii la politica externă europeană sunt considerate de oficialii UE drept un punct de cotitură.

„În calitate de țară candidată, ne așteptăm ca Serbia să se alinieze mai strâns la pozițiile noastre în politica externă”, a punctat Marta Kos, sugerând că răbdarea Bruxellesului față de Belgrad este tot mai limitată.

