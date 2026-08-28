 „Atitudine anti-sârbă”. Rusia reacționează vehement după moartea criminalului de război Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei” | adevarul.ro
search
Vineri, 28 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Atitudine anti-sârbă”. Rusia reacționează vehement după moartea criminalului de război Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ratko Mladic, fostul comandant al trupelor sârbe bosniace, care a decedat la vârsta de 85 de ani în timp ce executa o condamnare pe viață pentru crime de război, atacând justiția internațională, pe care o acuză de „decizii crude”.

Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei”, era condamnat pentru genocid
Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei”, era condamnat pentru genocid Foto: Colaj arhivă

Într-un comunicat oficial, diplomația rusă a criticat procesul desfășurat împotriva lui Mladic și condițiile detenției sale la Haga, susținând că acestea au fost marcate de încălcări ale drepturilor fundamentale ale condamnatului, inclusiv ale dreptului la îngrijire medicală adecvată, relatează publicația ucraineană Focus.

Potrivit Ministerului rus de Externe, cazul lui Ratko Mladic ar reprezenta „o manifestare flagrantă a dublelor standarde și a unei atitudini anti-sârbe” din partea instituțiilor judiciare internaționale.

Moscova a afirmat că tribunalul  refuzat în repetate rânduri solicitările de eliberare temporară a lui Mladic pentru tratament în Rusia sau Serbia și că reprezentanții săi legali nu au avut acces complet la informațiile privind starea sa de sănătate.

De asemenea, MAE rus a acuzat-o pe judecătoarea Graciela Gatti Santana că ar fi respins în mod repetat cererile de eliberare din motive umanitare ale fostului general sârb, despre care Moscova susține că era grav bolnav și imobilizat la pat.

„Ultima dintre aceste decizii crude a fost luată chiar în urmă cu câteva zile”, au declarat reprezentanții ministerului, adăugând că, în cazul lui Mladic, „aspectul demonstrativ al pedepsei a fost întotdeauna plasat deasupra considerațiilor de umanitate”, pe care Rusia le consideră o componentă esențială a justiției internaționale.

Condamnat pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război 

Ratko Mladic, supranumit adesea în presa internațională „măcelarul Bosniei”, a fost condamnat definitiv pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Bosnia-Herțegovina din anii 1990.

Potrivit autorităților judiciare internaționale, el a avut un rol central în masacrul de la Srebrenica și în asediul orașului Sarajevo.

 Potrivit informațiilor publicate de publicația ucraineană Focus, reacția MAE rus a stârnit controverse din cauza tonului adoptat față de unul dintre cei mai cunoscuți condamnați pentru crime de război din Europa postbelică. Sursa: Focus.ua și comunicatul oficial al Ministerului de Externe al Federației Ruse.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jigniți de politicienii extremiști, românii din Londra primesc aprecieri de la primarul Sadiq Khan. Mesajul transmis prin Digi24
digi24.ro
image
„În 15 minute a distrus totul”. Viitura devastatoare din Nepal s-ar putea produce din nou, aproape 1000 de dispăruți. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
gandul.ro
image
Cum începe toamna în România. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Rotaru a luat decizia în privința lui Filipe Coelho după eliminarea din Europa League. Exclusiv
fanatik.ro
image
Hățișul șantierelor din București: câte fronturi sunt deschise în paralel. Momentul când toate lucrările trebuie finalizate
libertatea.ro
image
Ce spune un expert în securitate despre vizita șefului CIA la Moscova: „Nu a fost o negociere. Vom vedea dacă Putin a înțeles mesajul”
digi24.ro
image
Fosta iubită s-a dezbrăcat și a postat provocator, după ce în patul fotbalistului a apărut o nouă „cucerire”
gsp.ro
image
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
digisport.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
image
"Au avut noroc. Dacă întârziam 20 de minute, cred că nu-i mai găseam". Cum a fost salvat echipajul navei lovite în Marea Neagră
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Un olandez a vrut să se mute în România şi a fost păcălit cu 2 apartamente în Braşov. "7 ani mi-au furat"
observatornews.ro
image
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
cancan.ro
image
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
newsweek.ro
image
Andreea Bălan, apariție irezistibilă pe plajele din Cefalonia! Soția lui Victor Cornea și-a expus formele în costum de baie
prosport.ro
image
Regele Harald al Norvegiei a murit. De ce era considerat printre cei mai „săraci” monarhi ai Europei, deşi conducea una dintre cele mai bogate țări
playtech.ro
image
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” / „Mi-ați dat cu ceva în cap!”
fanatik.ro
image
Polonia plănuiește reducerea deficitului chiar prin măsura ignorată de Bolojan: Greul va fi pus pe veniturile companiilor, nu ale populației de rând. Economistul Mitroi îl laudă pe Tusk
ziare.com
image
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
digisport.ro
image
Betty Salam, veste-bombă la un an de la divorț. A fost cerută în căsătorie și este însărcinată
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Nicușor DAN a făcut marele anunț, bombă în politică  
romaniatv.net
image
Horoscop 28 august. Ultimul test al lunii pentru zodii! Cine are parte de o veste neașteptată și cine trebuie să fie atent
mediaflux.ro
image
„Frații Maserati”: Al Pacino, Anthony Hopkins, Jessica Alba și Andy Garcia, într-un film spectaculos despre producător auto
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc
actualitate.net
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
click.ro
image
Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere”
click.ro
image
Româncă nemulțumită de pensia primită după 43 de ani de muncă: „Nu mi s-a luat în calcul o perioadă”
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Alfonso XIII al Spaniei cu soția Victoria Eugenia de Battenberg profimedia 0138140523 jpg
Regele obsedat sexual care-și producea propriile filme porno. Îi plăceau scenariile cu preoți catolici și „femei cu sâni enormi”
okmagazine.ro
Cercetări arheologice la Cârlomănești-Cetățuia (© Muzeul Județean Buzău)
„Vasul regelui B...”. O inscripție în limba greacă, descoperită într-o așezare geto-dacică de pe vremea lui Burebista
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi români, arestați în Grecia după ce ar fi violat o femeie într-o cameră de hotel. Incidentul a fost filmat
image
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată

OK! Magazine

image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani