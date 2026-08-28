„Atitudine anti-sârbă”. Rusia reacționează vehement după moartea criminalului de război Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei”

Ministerul de Externe al Rusiei a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Ratko Mladic, fostul comandant al trupelor sârbe bosniace, care a decedat la vârsta de 85 de ani în timp ce executa o condamnare pe viață pentru crime de război, atacând justiția internațională, pe care o acuză de „decizii crude”.

Ratko Mladic, supranumit „măcelarul Bosniei”, era condamnat pentru genocid Foto: Colaj arhivă

Într-un comunicat oficial, diplomația rusă a criticat procesul desfășurat împotriva lui Mladic și condițiile detenției sale la Haga, susținând că acestea au fost marcate de încălcări ale drepturilor fundamentale ale condamnatului, inclusiv ale dreptului la îngrijire medicală adecvată, relatează publicația ucraineană Focus.

Potrivit Ministerului rus de Externe, cazul lui Ratko Mladic ar reprezenta „o manifestare flagrantă a dublelor standarde și a unei atitudini anti-sârbe” din partea instituțiilor judiciare internaționale.

Moscova a afirmat că tribunalul refuzat în repetate rânduri solicitările de eliberare temporară a lui Mladic pentru tratament în Rusia sau Serbia și că reprezentanții săi legali nu au avut acces complet la informațiile privind starea sa de sănătate.

De asemenea, MAE rus a acuzat-o pe judecătoarea Graciela Gatti Santana că ar fi respins în mod repetat cererile de eliberare din motive umanitare ale fostului general sârb, despre care Moscova susține că era grav bolnav și imobilizat la pat.

„Ultima dintre aceste decizii crude a fost luată chiar în urmă cu câteva zile”, au declarat reprezentanții ministerului, adăugând că, în cazul lui Mladic, „aspectul demonstrativ al pedepsei a fost întotdeauna plasat deasupra considerațiilor de umanitate”, pe care Rusia le consideră o componentă esențială a justiției internaționale.

Condamnat pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război

Ratko Mladic, supranumit adesea în presa internațională „măcelarul Bosniei”, a fost condamnat definitiv pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război comise în timpul conflictului din Bosnia-Herțegovina din anii 1990.

Potrivit autorităților judiciare internaționale, el a avut un rol central în masacrul de la Srebrenica și în asediul orașului Sarajevo.

Potrivit informațiilor publicate de publicația ucraineană Focus, reacția MAE rus a stârnit controverse din cauza tonului adoptat față de unul dintre cei mai cunoscuți condamnați pentru crime de război din Europa postbelică. Sursa: Focus.ua și comunicatul oficial al Ministerului de Externe al Federației Ruse.