Ratko Mladic a murit la 84 de ani, în închisoare. Fostul lider militar al sârbilor bosniaci își ispășea pedeapsa pe viață pentru crime împotriva umanității

Ratko Mladic, fostul comandant militar al sârbilor bosniaci condamnat pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, a murit la 84 de ani în închisoare.

Ratko Mladic a murit, la 84 de ani. Foto: colaj arhivă

Ratko Mladic a murit după 15 ani petrecuți în detenție la Haga și la aproape trei decenii de la încheierea războiului din Bosnia, potrivit Reuters.

Fostul general al forțelor sârbe bosniace fusese condamnat în 2017 pentru crimele comise în timpul conflictului din 1992-1995, iar sentința de închisoare pe viață a rămas definitivă în 2021.

Procesul a avut în centrul său, printre alte crime, masacrul de la Srebrenica din iulie 1995, când aproximativ 8.000 de bărbați și adolescenți bosniaci au fost uciși, în unul dintre cele mai grave incidente ale războiului din Bosnia. Pentru aceste fapte, Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie l-a găsit vinovat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Până să ajungă în fața tribunalului de la Haga, Ratko Mladic a reușit să evite timp de 16 ani capturarea. A fost arestat în Serbia abia în 2011 și transferat ulterior în Olanda, unde și-a executat pedeapsa în centrul de detenție al Națiunilor Unite.

În ultimii ani, apărarea sa a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea din motive medicale. Cererile au fost respinse, în timp ce starea lui de sănătate s-a deteriorat.

La începutul acestei săptămâni, ministrul sârb al Justiției, Nenad Vujic, ceruse din nou ca fostul general să fie lăsat să plece în Serbia pentru tratament și avertizase că decesul acestuia „poate surveni în orice moment”.

După încheierea războiului, Ratko Mladic a rămas însă o figură controversată în Serbia și în rândul sârbilor bosniaci. Dacă pentru familiile victimelor de la Srebrenica numele său este legat de masacrul din 1995 și de celelalte crime pentru care a fost condamnat, unii politicieni și cetățeni sârbi au continuat să îl considere un erou.