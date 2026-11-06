 Satele pustiite din Italia își caută locuitori printr-o ofertă neașteptată: case gratuite și renovări plătite de autorități | adevarul.ro
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Video Satele pustiite din Italia își caută locuitori printr-o ofertă neașteptată: case gratuite și renovări plătite de autorități

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Satele dintr-o regiune din sudul Italiei încearcă să atragă noi locuitori printr-o ofertă neobișnuită: 50 de case care vor putea fi ocupate gratuit timp de zece ani, fără ca beneficiarii să suporte costurile renovării. Inițiativa se adresează persoanelor dispuse să se mute definitiv în zonă, cu prioritate pentru familiile tinere, cupluri și profesioniștii care pot lucra de la distanță.

Sat Italia
Sat Italia Foto: PEXELS

Programul, intitulat „Ripopola Calabria”, a fost lansat de Regiunea Calabria pentru a combate depopularea micilor comunități și abandonarea clădirilor publice. Președintele regiunii, Roberto Occhiuto, a prezentat proiectul și i-a îndemnat pe cei care își doresc un nou început să se stabilească în aceste localități.

50 de case gratuite în 26 de localități

Prima etapă a programului are caracter experimental și pune la dispoziție 50 de locuințe publice distribuite în 26 de localități din cele cinci provincii ale Calabriei, potrivit Il Messaggero.

Multe dintre imobile au rămas nefolosite și au nevoie de lucrări de renovare înainte de a putea fi ocupate. Acestea vor fi reabilitate cu finanțare regională, după care vor fi atribuite persoanelor care doresc să își stabilească reședința permanentă în regiune.

„Veniți să locuiți în Calabria cu zero euro. Acesta este mesajul nostru pentru cei care vor să se mute în satele calabreze”, a transmis Roberto Occhiuto într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Potrivit guvernatorului, noii rezidenți nu vor plăti lucrările de renovare și vor putea folosi locuințele gratuit timp de zece ani.

Pentru reabilitarea clădirilor, administrația regională a prevăzut finanțări de până la 2.000 de euro pe metru pătrat, iar contribuția maximă pentru fiecare imobil poate ajunge la 280.000 de euro.

Cine poate obține o casă gratuită în Italia

Locuințele nu vor fi vândute, ci oferite printr-un contract de comodat gratuit, valabil timp de zece ani. Programul este destinat persoanelor majore care locuiesc în afara regiunii Calabria de cel puțin trei ani și care se angajează să își transfere aici reședința permanentă.

De asemenea, solicitanții nu trebuie să fi beneficiat anterior de contribuții publice pentru achiziționarea unei locuințe.

Cei interesați pot consulta catalogul imobilelor și pot selecta maximum trei case, în ordinea preferințelor. Cererile se depun prin intermediul platformei oficiale ripopola.regione.calabria.it, folosind un cont SPID, carte de identitate electronică italiană sau o identitate digitală recunoscută prin sistemul european eIDAS.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 18 decembrie 2026, ora 17.00. Atribuirea locuințelor nu se va face automat. Autoritățile vor întocmi clasamente publice pentru fiecare imobil, pe baza criteriilor stabilite în regulament.

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Printre categoriile avantajate la selecție se numără italienii originari din Calabria care doresc să se întoarcă în regiunea natală, cuplurile tinere, familiile cu copii, inclusiv cele monoparentale, persoanele care lucrează de la distanță, lucrătorii independenți și profesioniștii din domeniul culturii.

Unde se află casele oferite gratuit

Cele 50 de locuințe sunt distribuite în 26 de localități din toate cele cinci provincii ale Calabriei. În provincia Catanzaro au fost incluse localitățile San Floro, Amato, San Mango d'Aquino și Torre di Ruggiero. În provincia Cosenza se găsesc imobile în Alessandria del Carretto, Scigliano, Rovito, Altilia, Cellara, Dipignano și alte comunități.

În provincia Vibo Valentia participă Cessaniti, unde sunt disponibile două locuințe, iar în provincia Reggio Calabria au fost incluse Grotteria și Santo Stefano in Aspromonte. În provincia Crotone, programul vizează localitatea Caccuri.

Casele au suprafețe și caracteristici diferite, astfel încât să poată răspunde nevoilor mai multor categorii de beneficiari.

De exemplu, în San Floro este disponibilă o casă de aproximativ 140 de metri pătrați, situată în Piazza Roma. Imobilul are patru camere, intrare independentă și vedere panoramică asupra localității. Spațiul permite inclusiv amenajarea unei zone pentru lucrul de acasă.

O altă locuință de aproximativ 140 de metri pătrați se află în Amato, pe strada Giuseppe Mazzini. Casa este construită pe trei niveluri și dispune de balcoane și intrare separată.

În Alessandria del Carretto, oferta include un apartament de 52 de metri pătrați, cu două camere, amplasat în centrul istoric. La Scigliano este prevăzută renovarea unei case de aproximativ 85 de metri pătrați, cu balcon și camere potrivite inclusiv pentru o familie cu copii.

În Rovito, catalogul cuprinde locuințe de aproximativ 82 de metri pătrați, iar în Grotteria este disponibilă o casă de aproximativ 125 de metri pătrați.

Platforma oficială permite consultarea fotografiilor, planurilor și informațiilor cadastrale pentru fiecare proprietate, astfel încât viitorii rezidenți să poată analiza variantele înainte de a depune cererea.

Planul autorităților pentru salvarea satelor depopulate

Prin programul „Ripopola Calabria”, autoritățile încearcă să combată scăderea populației și abandonarea locuințelor, probleme care afectează numeroase comunități mici din Italia.

Plecarea locuitorilor are efecte asupra întregii comunități, de la activitatea magazinelor și funcționarea școlilor până la menținerea serviciilor esențiale. Atragerea unor noi rezidenți, în special a persoanelor aflate la vârsta activă, ar putea contribui la revitalizarea economică și socială a acestor localități.

Inițiativa urmărește nu doar recuperarea clădirilor abandonate, ci și readucerea oamenilor în centrele istorice și susținerea activităților economice locale.

După stabilirea beneficiarilor și încheierea acordurilor dintre administrația regională și primării, lucrările de renovare trebuie finalizate în termen de 18 luni. Abia după reabilitare și verificările necesare, locuințele vor fi predate noilor rezidenți.

Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă

Autoritățile speră ca proiectul să transforme aceste sate în comunități din nou atractive pentru familii și pentru persoanele care pot lucra de oriunde.

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