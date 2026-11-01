Satul în care nu intră nicio mașină. Măgarii și catârii aduc provizii pentru cei 200 de locuitori

În inima Marelui Canion, în statul american Arizona, există un sat în care mașinile nu pot ajunge, iar aprovizionarea se face cu ajutorul măgarilor și catârilor. Aproximativ 200 de oameni locuiesc în Supai, una dintre cele mai izolate comunități din Statele Unite, unde până și alimentele, medicamentele și scrisorile trebuie transportate pe poteci înguste, coborâte în adâncul canionului.

Măgarii sunt singurul mijloc de aprovizionare Foto: Pexels

Localitatea Supai este situată la aproximativ 13 kilometri de cel mai apropiat drum accesibil mașinilor și este considerată una dintre cele mai izolate comunități din Statele Unite continentale. Accesul se face pe jos, cu elicopterul sau cu ajutorul animalelor de povară, într-o regiune în care relieful accidentat face imposibilă construirea unor drumuri obișnuite.

Satul este locuit de membrii tribului amerindian Havasupai, care trăiesc de generații în această zonă a Marelui Canion. Comunitatea și-a păstrat identitatea și tradițiile, iar izolarea geografică continuă să influențeze fiecare aspect al vieții cotidiene.

Catârii transportă alimente, medicamente și corespondență

În Supai, aprovizionarea nu se face cu ajutorul camioanelor sau al mașinilor de livrare. Catârii sunt cei care transportă zilnic bunurile necesare locuitorilor, de la alimente și medicamente până la corespondență și obiecte de uz casnic.

Cei 200 de locuitori primesc mâncarea și medicamentele cu ajutorul măgarilor și catârilor Foto: FB

Potrivit unui material documentat de Institutul Smithsonian, animalele au un rol esențial în menținerea legăturii dintre această comunitate și restul lumii. Transportul presupune parcurgerea unor trasee dificile, cu o coborâre de aproximativ trei ore în canion și o urcare care poate dura până la cinci ore, relatează turisti per caso.

Deși se află în interiorul regiunii Marelui Canion, Supai este administrat de tribul Havasupai și nu intră în jurisdicția Parcului Național Grand Canyon.

Satul ascuns printre stâncile Marelui Canion

Izolarea nu este singurul motiv pentru care Supai atrage atenția. Așezarea este înconjurată de pereți uriași de stâncă, vegetație și peisaje spectaculoase, care contrastează puternic cu zonele aride din Arizona.

A muncit în America, apoi a cumpărat satul copilăriei, pustiit, şi l-a transformat într-un mic paradis FOTO

Satul Supai Foto: FB

În apropiere se află cascadele Havasu, celebre pentru apa lor de culoare turcoaz, care formează un decor spectaculos în mijlocul canionului. Acestea reprezintă una dintre principalele atracții ale regiunii și atrag turiști din diferite colțuri ale lumii.

Accesul vizitatorilor este însă reglementat de comunitatea Havasupai, iar cei care vor să descopere zona trebuie să respecte condițiile de vizitare și regulile stabilite de autoritățile tribale.

Arizona, un paradis pentru iubitorii de aventură

Statul american Arizona este cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase, de la întinderile deșertice până la canioanele sculptate de apă și vânt.

Printre cele mai cunoscute atracții se numără Lower Antelope Canyon, unde pereții de gresie formează culoare înguste, cu nuanțe intense de roșu, portocaliu și auriu.

O altă destinație celebră este Monument Valley, cu formațiunile sale stâncoase impresionante, admirate în special la răsărit și la apus.