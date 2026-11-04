 Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000 de euro | adevarul.ro
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Video Un cătun întreg, la prețul unui tractor vechi. Un cuplu a cumpărat șapte case și două hambare cu doar 30.000 de euro

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Un cuplu din Marea Britanie, care locuia într-o rulotă pentru că nu își permitea să cumpere o casă, a devenit proprietarul unui cătun din Franța, pentru care a plătit aproximativ 30.000 de euro. Cei doi au vândut un tractor vechi și alte bunuri personale pentru a strânge banii necesari achiziției. Proprietatea din Normandia cuprinde șapte case, două hambare, un atelier și mai multe clădiri anexe, pe care le renovează treptat.

Cătunul cumpărat de britanici
Cătunul cumpărat de britanici Foto: FB/ Paul Mappley

Yip Ward și Paul Mappley, ambii în vârstă de 52 de ani, locuiau într-o rulotă în Tunbridge Wells, comitatul Kent, din Marea Britanie, când au aflat despre proprietatea scoasă la vânzare în Franța. O recomandare primită de la un prieten avea să le schimbe complet viața.

În 2020, acesta le-a povestit despre un cătun din zona rurală a Normandiei, pe care îl descoperise și intenționa să îl vândă. Cei doi au mers să vadă proprietatea, iar după vizită au decis să o cumpere, potrivit nationalworld.

Prima tranzacție a costat 12.000 de lire sterline. Pentru a face rost de bani, Yip și Paul au vândut un tractor vechi și alte bunuri personale. Ulterior, au cumpărat și clădirile din jur, ajungând la o investiție totală de 26.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 30.000 de euro.

Proprietatea cuprinde șapte case, două hambare, un atelier, o veche presă de cidru, două cuptoare tradiționale de pâine și mai multe anexe.

„Oamenii ne întreabă mereu cum am găsit satul, dar de fapt nu îl căutam. A fost o întâlnire întâmplătoare cu un prieten care descoperise acest loc și voia să-l vândă”, a povestit Yip.

Au renovat singuri clădirile și au economisit peste 100.000 de lire sterline

Lucrările de restaurare au început în urmă cu șase ani și sunt realizate treptat, în funcție de timpul și resursele disponibile. Prima casă a fost deja renovată și transformată într-o locuință de vacanță. Cei doi au recondiționat și o veche remorcă pentru cai, adusă din Marea Britanie, pe care au adaptat-o pentru cazarea vizitatorilor.

O mare parte din lucrări a fost realizată chiar de proprietari, cu ajutorul unui prieten constructor, Ian, în vârstă de 62 de ani. Prin munca depusă, Yip și Paul au economisit peste 100.000 de lire sterline față de costurile pe care le-ar fi presupus contractarea unor profesioniști pentru întreaga renovare.

Pentru a putea continua proiectul, cei doi au lansat și o campanie de strângere de fonduri pe rețelele de socializare. Obiectivul lor este să finalizeze restaurarea celei de-a doua case până în vara anului 2027.

Ce planuri au pentru cătunul din Normandia

Deși proprietatea are suficiente clădiri pentru dezvoltarea unei afaceri turistice de amploare, britanicii nu vor să transforme locul într-un complex de vacanță aglomerat. Dimpotrivă, își doresc să păstreze liniștea și atmosfera autentică a cătunului.

„Toți oaspeții care stau aici ne spun că nu le vine să creadă cât de liniștit este. Nu există poluare luminoasă, este un loc fantastic și nu vrem să-l stricăm umplând cele șapte căsuțe cu oameni”, a explicat Yip.

Clădirile care nu vor fi folosite pentru cazare urmează să fie transformate în spații pentru ateliere și activități artizanale. Cei doi au în plan să organizeze târguri de vară, piețe și evenimente comunitare, dar și seri de film în aer liber, cu pizza pregătită în vechile cuptoare de pâine ale proprietății.

Renovările vor respecta arhitectura originală a construcțiilor. Proprietarii nu vor să instaleze televizoare în casele destinate turiștilor și nici să înlocuiască ferestrele vechi cu unele din PVC.

„Este un loc emoționant și extraordinar și vrem să ne asigurăm că atunci când oamenii ajung aici, simt că au fost transportați înapoi în timp”, a declarat Yip Ward.

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