Video „Să-l laude cât mai mult”. Diplomații britanici îl învață pe Zelenski cum să comunice cu Trump

Diplomații britanici îl sfătuiesc pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cum ar trebui să comunice cu președintele american Donald Trump, temându-se de o repetare a disputei din Biroul Oval, din luna februarie.

Potrivit jurnaliștilor britanici, Jonathan Powell, consilier pe probleme de securitate al premierului britanic Keir Starmer, joacă un rol cheie în pregătirile lui Zelenski pentru întâlnirea cu Trump, scrie tabloidul Bild. El sfătuiește să nu-l provoace pe liderul american și „să-l laude cât mai mult posibil în public”.

Zelenski este sfătuit să laude eforturile lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina și să recunoască faptul că Europa ar trebui să își asume cea mai mare parte a responsabilității pentru protejarea împotriva agresiunii rusești, scrie focus.

Liderii europeni, alături de care Volodimir Zelenski se va afla la Casa Albă, inclusiv premierul britanic Keir Starmer, premierul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, au ca misiune să-l convingă pe președintele SUA să abandoneze pozițiile pro-ruse adoptate, după summitul cu președintele rus Vladimir Putin din Alaska, din 15 august.

„Sfatul meu este să nu capitulați în fața lui Trump. Este prea obișnuit cu oameni pe care îi percepe ca fiind mai slabi, care se supun voinței sale, iar asta e ceva ce Putin nu face... Nu te poți aștepta ca Zelenski să facă asta de unul singur, pentru că asta l-a băgat în ultima încurcătură din Biroul Oval. Zelenski are nevoie de Europa. Iar europenii trebuie să dea dovadă de putere pentru a-i ține piept lui Trump, lucru pe care nu l-au arătat încă cu adevărat”, a spus fostul consilier al lui Barack Obama, Ben Rhode.

Reamtim că, în timpul unei întâlniri dintre Zelenski și Trump la Casa Albă, pe 28 februarie, a izbucnit un conflict între Zelenski și Trump. Liderul american a spus că președintele ucrainean „nu are cărțile necesare” și nu poate dicta termenii unui armistițiu.