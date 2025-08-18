search
Luni, 18 August 2025
Video Avertismentul lui Nicușor Dan înainte de întâlnirea Trump-Zelenski. „Rusia nu își dorește pacea”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a transmis luni, 18 august, principalele concluzii după ce a participat la o videoconferință a Coaliției de Voință, ținută înainte de întâlnirea între liderul american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan a avertizat că negocierile vor dura FOTO Arhivă
Nicușor Dan a avertizat că negocierile vor dura FOTO Arhivă

„Punctul nostru de vedere a fost că Rusia nu își dorește pacea, că aceste negocieri vor dura, sperăm noi cât mai puțin, dar vor dura, și până atunci trebuie să ajutăm Ucraina și să punem presiune economică pe Rusia pentru ca negocierea să fie cât mai echitabilă”, a transmis Nicușor Dan, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Președintele României a explicat, de asemenea, că a participat la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință, o „coaliție a statelor occidentale, cele mai multe europene, pentru ajutarea Ucrainei în războiul nedrept pe care Rusia l-a pornit împotriva ei”.

Liderii „Coaliției de Voință”, inclusiv președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, s-au reunit duminică prin videoconferință pentru a coordona acțiunile înaintea vizitei președintelui Zelenski la Washington, programată luni.

În cadrul acestei reuniuni, Nicușor Dan a transmis că unitatea transatlantică rămâne esențială pentru sprijinirea Ucrainei în fața agresiunii și a subliniat că nicio decizie privind viitorul acesteia nu poate fi luată fără acordul Kievului. Liderul român a cerut, de asemenea, sancțiuni împotriva Moscovei.

