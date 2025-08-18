Video Victor Negrescu, despre reuniunea dintre Trump și liderii europeni: „România trebuie să arate că are o viziune proprie de politică externă”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că, în timp ce la Washington are loc reuniunea dintre președintele SUA și liderii europeni, România trebuie să-și definească mai clar obiectivele.

„Care este proiectul nostru de politică externă? Cum vrem să conteze România la Bruxelles și la Washington? În timp ce la Washington, în această seară, are loc reuniunea dintre președintele SUA și liderii europeni, România trebuie să-și definească mai clar obiectivele. Războiul se apropie de un nou capitol, cel al reconstrucției Ucrainei, iar politica externă se mișcă astăzi mult mai rapid decât în trecut”, a transmis Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European.

În opinia acestuia, românii au demonstrat solidaritate față de Ucraina, „un stat atacat ilegitim și ilegal”. „Acum este momentul să transformăm această solidaritate în proiecte concrete pentru securitatea și dezvoltarea României”, a afirmat Negrescu.

Europarlamentarul a subliniat că România trebuie să arate că este pregătită „să fie un actor activ în reconstrucția Ucrainei și în securitatea Mării Negre”.

„În Parlamentul European, am obținut ca fondurile pentru apărare să fie folosite nu doar pentru echipamente militare, ci și pentru infrastructură (inclusiv coridoare strategice), educație și formare, tehnologie și industrie. Nu ne referim doar la investiții de securitate, ci la investiții care pot crește nivelul de trai și pot consolida economia României.

Într-un moment în care liderii europeni discută direct cu Washingtonul despre viitorul regiunii, România trebuie să arate că are o viziune proprie de politică externă, că știe să valorifice oportunitățile și că este pregătită să fie un actor activ în reconstrucția Ucrainei și în securitatea Mării Negre”, a precizat Negrescu.