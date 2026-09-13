O regiune din Rusia oferă o recompensă record de 18.000 de dolari pentru recrutarea de străini care să lupte în Ucraina

O regiune din Siberia a majorat suma plătită celor care recrutează cetățeni străini pentru armata rusă, ajungând la cea mai mare recompensă de acest fel oferită vreodată de o regiune rusă.

Rusia caută noi recruți pentru fornul din Ucraina/FOTO:Profimedia

Guvernul regiunii Irkuțk a stabilit o plată de 1,5 milioane de ruble (aproximativ 17.800 de dolari) pentru fiecare persoană care ajută un cetățean străin sau un apatrid să semneze un contract cu Ministerul rus al Apărării, scrie kyivindependent.com.

Guvernatorul regiunii Irkuțk, Igor Kobzev, a semnat decretul la începutul acestei săptămâni.

Regiunea oferă stimulente pentru recrutarea de soldați cu contract încă din aprilie. Până acum, recrutorii puteau primi cel mult 400.000 de ruble (circa 4.700 de dolari), ceea ce înseamnă că suma maximă plătită pentru aducerea unui cetățean străin a crescut de aproape patru ori în doar șapte luni, potrivit publicației Viorstka.

Noul decret introduce, pentru prima dată, o categorie separată pentru cetățenii străini și apatrizi. În același timp, plățile pentru recrutarea cetățenilor ruși înregistrați în afara regiunii Irkutsk s-au dublat, de la 400.000 la 800.000 de ruble (circa 9.500 de dolari).

Și alte regiuni rusești și-au majorat stimulentele

Și alte regiuni rusești și-au majorat stimulentele, pe fondul eforturilor Moscovei de a găsi resurse umane suplimentare pentru războiul împotriva Ucrainei. Regiunea Smolensk a crescut recompensa acordată recrutorilor de la 115.000 de ruble (aproximativ 1.300 de dolari) la 1 milion de ruble (circa 11.900 de dolari), în timp ce regiunea Riazan a majorat unele plăți la 805.000 de ruble (aproximativ 9.500 de dolari).

Majorările vin în contextul în care tot mai multe dovezi arată că Rusia se bazează pe cetățeni străini, în special din țări cu venituri mici, pentru a-și completa efectivele militare.

Sediul ucrainean de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de război a anunțat în aprilie că cel puțin 28.391 de cetățeni străini din 136 de țări au fost identificați ca luptând în armata rusă, fără a lua în calcul trupele nord-coreene regulate. Amnesty International a preluat aceste date într-un raport publicat pe 10 septembrie, precizând însă că nu le-a putut verifica independent.

Potrivit Amnesty International, recrutarea de cetățeni străini de către Rusia a implicat frecvent practici înșelătoare, coercitive și de exploatare, inclusiv promisiuni false privind locuri de muncă civile, salarii mari, drept de ședere sau chiar cetățenie rusă.

Organizația a documentat cazuri în care persoanele recrutate au declarat că au semnat contracte pe care nu le înțelegeau, că le-au fost confiscate pașapoartele, că au primit foarte puțină pregătire militară, că le-a fost restricționată libertatea de mișcare și că au fost amenințate atunci când au încercat să plece.

Amnesty International a concluzionat că, în multe cazuri, practicile de recrutare ale Rusiei se încadrează în categoria traficului de persoane.