Armata lui Vladimir Putin, în criză de militari. Pierde lunar cu 6.000 mai mult decât recrutează

Rusia înregistrează pe fronturile din Ucraina pierderi mult mai mari decât capacitatea sa actuală de recrutare, potrivit unor oficiali occidentali.

Soldați ruși în Ucraina Foto: Profimedia

Deși Moscova continuă să atragă aproximativ 1.000 de noi recruți pe zi, acest ritm nu mai este suficient pentru a compensa numărul de militari uciși sau răniți pe front în ultimele două luni, arată o analiză The Guardian.

Oficialii citați de publicația britanică susțin că diferența dintre pierderile de personal și noile recrutări a ajuns la circa 6.000 de oameni lunar. În acest context, Kremlinul și-ar fi intensificat atacurile asupra infrastructurii civile din Ucraina, inclusiv asupra sistemului energetic, în încercarea de a slăbi moralul populației înainte de sezonul rece.

Putin are opțiuni limitate pentru a compensa deficitul de efective

Potrivit evaluărilor occidentale, președintele Vladimir Putin dispune de opțiuni limitate pentru a compensa deficitul de efective. O nouă mobilizare amplă ar putea genera costuri politice și economice semnificative. Oficialii amintesc că mobilizarea parțială din toamna anului 2022 a determinat plecarea din Rusia a aproximativ unui milion de persoane, multe dintre ele specialiști cu înaltă calificare.

În plus, există îndoieli că armata rusă ar putea integra rapid câteva sute de mii de noi recruți, având în vedere lipsa echipamentelor și a personalului de comandă necesar instruirii acestora.

În paralel, Ucraina continuă să solicite sprijin suplimentar din partea aliaților occidentali, atât pentru sisteme de apărare antiaeriană, cât și pentru armament cu rază lungă de acțiune. În timpul unei vizite la Kiev, premierul britanic Andy Burnham a promis transferul către autoritățile ucrainene a unor informații anterior clasificate privind componente ale rachetelor de croazieră fabricate în Marea Britanie.

Oficialii occidentali sunt de părere că Rusia rămâne o amenințare semnificativă, inclusiv prin atacuri cibernetice sau operațiuni indirecte împotriva unor ținte civile. Cu toate acestea, evaluarea lor este că Moscova încearcă să evite o confruntare directă cu NATO.

Potrivit acestora, strategia Kremlinului se bazează pe un război de uzură, cu speranța că sprijinul occidental pentru Ucraina se va diminua în timp. Totodată, amenințările repetate lansate de Rusia ar avea rolul de a alimenta temerile publice și de a crea diviziuni în interiorul Europei.