Rusia nu exclude negocieri trilaterale privind Ucraina în octombrie. Unde ar putea avea loc discuțiile

Rusia nu exclude organizarea unor negocieri trilaterale privind Ucraina în octombrie, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, jurnaliștilor.

Rusia nu exclude negocieri trilaterale privind Ucraina Foto: Shutterstock

„Da, nu excludem această posibilitate. Vorbim despre un viitor previzibil. Prin urmare, octombrie este cu siguranță o posibilitate. Nu poate fi exclus”, a declarat el, întrebat dacă negocierile ar putea avea loc în această lună, potrivit TASS.

Într-un interviu acordat separat cotidianului rus Izvestia, Peskov a spus că posibilitatea unei întâlniri trilaterale a fost discutată în cadrul unor contacte recente.

„În ceea ce privește întâlnirea trilaterală, aceasta a fost discutată. Sperăm că va avea loc în viitorul previzibil. În acest sens, suntem pe aceeași lungime de undă cu domnul (Jared) Kushner, emisarul SUA”, a declarat el.

Peskov a precizat că în prezent nu există noi propuneri pe masa negocierilor.

„În ceea ce privește existența unor noi propuneri, în acest moment nu există. Dar tocmai acesta va fi scopul întâlnirii trilaterale: să căutăm noi opțiuni”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Peskov a respins drept „imposibilă” disponibilitatea exprimată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 de la Miami, în decembrie.

El a declarat sâmbătă, pentru Agence France-Presse (AFP), la New Delhi, că poziția Moscovei rămâne aceeași: orice întâlnire între Putin și Zelenski ar putea avea loc doar în capitala Rusiei.

Putin a respins în mod repetat propunerile privind o întâlnire față în față cu Zelenski, menită să contribuie la încheierea conflictului.

Turcia și Emiratele Arabe Unite s-au oferit să găzduiască negocierile trilaterale

Consilierul Kremlinului pentru politică externă, Iuri Ușakov, a afirmat la rândul său că Abu Dhabi a fost discutat ca una dintre posibilele locații pentru negocierile trilaterale, alături de ofertele venite din partea Turciei și a altor țări, relatează Turkiye Today.

„Turcii își oferă serviciile, la fel ca și alte țări”, a declarat Ușakov, adăugând că Abu Dhabi rămâne „un loc pe deplin potrivit” pentru Moscova.

Ușakov a precizat că prințul moștenitor al Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, i-a confirmat lui Putin, în timpul întâlnirii lor, că Emiratele Arabe Unite sunt pregătite să ofere un loc pentru negocierile privind Ucraina, „așa cum au făcut și înainte”.

Ușakov a spus că stadiul actual al negocierilor nu dispune de un „pachet coordonat” care să poată sta la baza acestora.

„În prezent, există ideea că trebuie să ajungem la un acord în privința problemei teritoriale. Dar există și multe alte chestiuni”, a declarat el.

Declarațiile au fost făcute după vizitele emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, săptămâna trecută, în cadrul eforturilor de relansare a negocierilor privind Ucraina. Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Putin la Moscova, pe 5 septembrie, iar Kremlinul a descris discuțiile drept „substanțiale, constructive și utile”.

Ucraina: Negocierile ar putea avea loc la începutul lunii octombrie

Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat că o nouă rundă de negocieri de pace trilaterale ar putea avea loc la începutul lunii octombrie, discuțiile urmând să se concentreze asupra reducerii treptate a atacurilor aeriene.

Potrivit Administrației Prezidențiale ucrainene, Budanov s-a întâlnit, în marja forumului Yalta European Strategy (YES), desfășurat la Kiev, cu consilierii pentru securitate națională din Germania, Franța, Italia și Marea Britanie, pentru coordonarea pozițiilor înaintea unor eventuale negocieri.

„Este important ca SUA și Europa să participe la negocieri”, a declarat Budanov.

„Problema principală va fi transportul maritim în Marea Neagră, reducerea numărului de atacuri asupra țintelor civile, a infrastructurii critice și așa mai departe. Toată lumea și-a exprimat punctele de vedere în această privință. Și rușii sunt foarte conștienți de acest lucru și se gândesc, de asemenea, ce ar putea face. Așteptăm”, a adăugat el.

Budanov a subliniat că este important ca timpul să nu fie pierdut și să se lucreze la construirea unei noi arhitecturi europene de securitate, în care Ucraina și forțele sale armate să aibă un rol esențial, idee promovată în mod repetat de Zelenski în apelurile sale pentru cooperarea cu partenerii europeni.

Atât Moscova, cât și Kievul și-au intensificat în ultimele luni atacurile cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului celeilalte părți, ceea ce a dus la cel mai mare număr de victime civile de la începutul războiului.