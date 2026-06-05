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Vladimir Putin răspunde sec la scrisoarea „grosolană” a lui Volodimir Zelenski: „Nu văd interesul unei întâlniri”

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Vladimir Putin a respins sec ideea unei întâlniri faţă în faţă cu Volodimir Zelenski, după ce acesta i-a adresat o scrisoare deschisă în care solicita acest lucru şi a apreciat gestul liderului de la Kiev drept grosolan.

Volodimir Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski. FOTO: AFP
Volodimir Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski. FOTO: AFP

Prezent la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Vladimir Putin a afirmat că o întâlnire cu Volodimit Zelenski ar avea sens doar după ce negociatorii și experții ar ajunge la un acord de principiu.

Astfel, la doar o zi după ce Volodimir Zelenski i-a adresat o scrisoare deschisă în care îi propunea o întâlnire directă pentru a discuta încheierea războiului, Vladimir Putin a transmis un răspuns scurt și sec.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate”, a spus Putin, adăugând că discuțiile trebuie purtate mai întâi la nivel tehnic, iar abia ulterior ar putea avea loc o întâlnire la vârf.

„Să lăsăm specialiştii să lucreze, să dezvolte soluţii, iar ulterior putem să ne întâlnim”, a spus liderul de la Kremlin, care a criticat exprimarea preşedintelui ucrainean.

„Această scrisoare conţine unele remarci mai degrabă grosolane. A fost aceasta o cale pentru a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă, ori una de a împiedica o întâlnire faţă în faţă? Cred că este a doua variantă”, l-a ironizat Putin pe Zelenski.

În scrisoarea sa deschisă, președintele ucrainean îi propunea lui Putin o întâlnire într-o țară terță, precum Elveția sau un stat arab, susţinând că primul pas către pace ar trebui să fie un armistițiu și un schimb de prizonieri, inclusiv al copiilor pe care Kievul îi acuză pe ruși că i-au transferat de pe teritoriile ocupate, potrivit Agerpres.

După o înşiruire de argumente, documentul semnat de Volodimir Zelenski se încheie cumva ameninţător, liderul de la Kiev avertizându-l pe Vladimir Putin că, dacă războiul va continua, va ajunge să lupte pentru propria supraviețuire politică, invocând momente din istoria Rusiei în care perioadele criză au fost urmate de schimbări de putere.

Reacţii din Rusia la scrisoara deschisă

În Rusia, mesajul lui Volodimir Zelenski a fost întâmpinat cu scepticism, mai mulți comentatori apropiați de tabăra pro-Kremlin apreciind că scrisoarea urmărește mai degrabă un efect „de imagine” decât relansarea negocierilor.

 „Dacă vedem textul în sine, nu găsim acolo nici cea mai mică urmă de diplomaţie autentică”, a remarcat bloggerul militar rus Rybar, urmărit de peste 1,5 milioane de persoane pe Telegram, care a descris scrisoarea drept o cacealma.

„O parte semnificativă a scrisorii constă în insulte directe, retorică despre «războiul vostru fără motiv», ameninţări la adresa cetăţenilor ruşi cu «drone deasupra oraşelor voastre» şi afirmaţii despre criză de combustibil şi un presupus nou val de mobilizare în Rusia. Luate împreună, toate acestea echivalează cu încă o încercare de a stârni nemulţumire pe plan intern în Rusia”, a mai observat bloggerul citat.

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