 Lavrov îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. „Este un gest imens de bunăvoință” | adevarul.ro
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Lavrov îl invită pe Zelenski la Moscova pentru o întâlnire cu Putin. „Este un gest imens de bunăvoință”

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Ministrul rus de externe Serghei Lavrov îi transmite președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că, dacă dorește să se întâlnească personal cu Vladimir Putin, trebuie să meargă la Moscova. Oficialul rus a descris invitația drept un „gest imens de bunăvoință” din partea Kremlinului.

Lavrov FOTO Profimedia
Foto: Profimedia

Lavrov a făcut declarațiile după ce a fost întrebat despre propunerea lui Zelenski de a se întâlni cu Putin în Statele Unite, în cadrul summitului G20 de la Miami, programat în decembrie, relatează Interfax.

„În această privinţă, după părerea mea, Dmitri Peskov (purtătorul de cuvânt al Kremlinului - n.r.) s-a exprimat deja. Invitaţia i-a fost trimisă acestei persoane. Dacă doreşte să se întâlnească, atunci să vină (la Moscova - n.r.)”.

Șeful diplomației ruse a susținut apoi că Moscova a făcut deja un pas important prin această invitație, acuzându-l în același timp pe Zelenski că nu și-a revocat decretul prin care interzice contactele cu Putin și echipa sa.

„Şi acesta este deja un gest imens de bunăvoinţă din partea noastră, deoarece el nu şi-a revocat încă decretul privind interzicerea contactelor cu Putin şi echipa sa. Aşadar, nouă nu ne lipseşte bunăvoinţa, iar lui, din câte înţeleg, îi lipsesc trăsăturile pozitive”, a spus Lavrov.

Lavrov a afirmat că Rusia rămâne deschisă negocierilor cu Ucraina, dar a precizat că Moscova nu intenționează să oprească războiul pe durata discuțiilor.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, transmisese un mesaj similar: dacă Zelenski dorește cu adevărat să aibă o întâlnire cu Putin, poate veni la Moscova.

În același timp, consilierul lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, a declarat că o eventuală deplasare a liderului rus la summitul G20 nu a fost încă discutată.

Ucraina a propus în repetate rânduri o întâlnire directă între Zelenski și Putin, într-o țară neutră, pentru negocieri privind încheierea războiului. Moscova a respins până acum această variantă și a indicat Moscova drept locul unei eventuale întâlniri.

Zelenski a declarat că este dispus să participe la summitul G20 de la Miami și să se întâlnească acolo cu Putin, în cazul în care liderul rus va fi prezent.

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