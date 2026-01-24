Video Rusia lovește Kievul și Harkov în timp ce au loc discuții de pace la Abu Dhabi. Un mort și cel puțin 15 răniți

Atacuri rusești cu drone și rachete au lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă Kievul și orașul Harkov, soldându-se cu un mort și cel puțin 15 răniți, în timp ce Ucraina, Rusia și Statele Unite participă la discuții de pace la Abu Dhabi. Negocierile, reluate sâmbătă, sunt cele mai importante de la începutul războiului.

→ Imaginea 1/7: Rusia a lansat atacuri asupra Kievului și Harkovului FOTO: Telegram / DSNS Ucraina

Rusia a trimis o delegație la Abu Dhabi, condusă de șeful serviciului de informații militare GRU, amiralul Igor Kostyukov, semn că Moscova mizează mai degrabă pe o abordare militară decât politică a negocierilor. În același timp, Kremlinul și-a repetat cererea ca Ucraina să părăsească Donbasul înainte de începerea oricărui acord. Discuțiile vor continua sâmbătă și reprezintă cel mai înalt nivel de dialog cunoscut între cele trei părți de la declanșarea războiului, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o iarnă dură, iar mare parte din infrastructura civilă de energie este avariată, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că cele trei părți se întâlnesc la „nivel de negociatori”, într-un format care nu a mai existat „de mult timp”. Întâlnirile au loc după a șaptea rundă de discuții dintre emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și Vladimir Putin, la Moscova, unde principalele teme au fost cererile teritoriale ale Rusiei și garanțiile de securitate pentru Ucraina. Witkoff a fost însoțit la Moscova de Jared Kushner, ginerele lui Trump, și de Josh Gruenbaum, comisarul Serviciului Federal de Achiziții.

Atacuri în Kiev și Harkov: un mort, mai multe incendii și spitale avariate

Loviturile rusești au ucis o persoană și au rănit cel puțin 15 în Kiev și în orașul Harkov, din nord-estul Ucrainei. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că o persoană a murit în capitală și patru au fost rănite, dintre care trei sunt internate în spital. El a spus că atacurile au declanșat incendii în cartiere de pe ambele maluri ale Niprului, fluviul care taie orașul în două, și că furnizarea de căldură și apă a fost întreruptă în unele zone din estul orașului.

Sursa video: Telegram / DSNS Ucraina

Forțele aeriene ucrainene au precizat că în atacul asupra capitalei au fost folosite atât drone, cât și rachete. Șeful administrației militare a Kievului, Timur Tkacenko, a raportat lovituri în cel puțin patru districte, iar o unitate medicală se numără printre clădirile avariate. La Harkov, primarul a anunțat un atac cu drone Shahed de fabricație iraniană, care a rănit peste 11 persoane și a avariat mai multe clădiri rezidențiale din două cartiere ale orașului, aflate aproape de granița cu Rusia.

Sursa video: Telegram / DSNS Ucraina

Criza energetică se adâncește: „Aproape de o catastrofă umanitară”

Situația energetică a Ucrainei s-a înrăutățit „semnificativ” vineri, după recentele atacuri aeriene rusești, ceea ce a dus la pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor, potrivit operatorului rețelei din Kiev. Moscova și-a intensificat loviturile aeriene în ultimele săptămâni, afectând și mai mult infrastructura deja avariată și lăsând mulți locuitori fără electricitate și încălzire, în plin ger.

Directorul general al celei mai mari companii private de energie din Ucraina, Maxim Timcenko, a declarat că situația este „aproape de o catastrofă umanitară” și că orice acord de pace între Rusia și Ucraina trebuie să includă oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice.

Meloni: Trump ar putea fi propus la Nobel pentru Pace

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a spus vineri că speră ca Donald Trump să pună capăt conflictului din Ucraina, astfel încât să-l poată nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace. „Am încredere că, dacă va face o diferență… în obținerea unei păci juste și durabile pentru Ucraina, pentru Ucraina de asemenea… în sfârșit, și noi l-am putea nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace”, a spus ea într-o conferință de presă.

Italia a fost invitată să se alăture așa-numitului „consiliu al păcii” propus de Trump, însă, potrivit presei, regulile constituționale italiene nu permit țării să facă parte dintr-o organizație condusă de un singur lider străin.

Drone rusești mai rapide, o nouă amenințare pentru apărarea aeriană

Rusia a început să folosească un nou model de dronă de mare viteză împotriva Ucrainei, în contextul în care serviciile de informații militare de la Kiev susțin că piese-cheie provin din companii occidentale și chineze.

Epava unei drone de atac cu rază lungă, de tipul așa-numitului Geran-5, lansată la începutul lui ianuarie, arată o serie de capacități noi, despre care experții cred că ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru apărarea aeriană ucraineană, deja pusă la grea încercare, dacă vor fi folosite pe scară largă. Membrii echipelor mobile de apărare aeriană spun că viteza tot mai mare a dronelor rusești reduce timpul disponibil pentru a le doborî.

„UE nu va lăsa Rusia să înghețe Ucraina”

Rusia vrea „în mod deliberat” să-i lase pe ucraineni fără energie pentru a le frânge spiritul, dar „va eșua”, a declarat comisarul european pentru pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib. Comisia Europeană trimite Ucrainei 447 de generatoare de urgență din rezervele UE. „UE nu va lăsa Rusia să înghețe Ucraina până la supunere și va continua să-i ajute pe ucraineni să treacă peste această iarnă”, a spus Lahbib.