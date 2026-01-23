Echipajele ucrainene de drone „afumă” tancurile rusești în ascunzătorile lor

Două corpuri de armată combinată ale Rusiei încearcă să cucerească Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante din regiunea Donețk care au rămas neocupate. Dar în calea lor stă o unitate de drone, a cărei misiune este să le dejoace atacurile chiar înainte ca rușii să apuce să le lanseze, iar țintele lor predilecte sunt tancurile adăpostite în subteran, scrie Euromaidan Press.

Armatele combinate 20 și 25 ale Rusiei au în vizor Kramatorsk și Sloviansk, ultimele două orașe importante din regiunea estică Donețk pe care rușii nu au reușit să le cucerească.

După ce au petrecut o mare parte din 2025 asediind orașele învecinate Pokrovsk și Mîrnohrad, la 50 km sud-vest de Kramatorsk, rușii au o cale de avans- deși dificilă - de la sud la nord către aglomerarea Kramatorsk-Sloviansk.

Totodată, își propun să deschidă și o cale de la vest la est - avansând prin orașul Lyman, traversând râul Siverski Doneț și iar apoi de-a lungul T0514 spre Sloviansk, la 15 km de Liman.

Dar Corpul 3 Armată ucrainean este hotărât să-i oprească. În acest scop acționează devreme: nu mai așteaptă ca rușii să-și părăsească adăposturile subterane și să lanseze asaltul asupra orașului Liman și a capului de pod Siverski Donețk.

Vânătoare de tancuri rusești

Într-un atac reușit recent, un echipaj de drone care lucra cu Corpul 3 de Armată a interceptat și a distrus patru tancuri rusești și șapte vehicule de luptă de infanterie în adăposturile lor. „Am știut că rușii plănuiau să ne atace pozițiile cu vehicule pentru infanterie”, a raportat operatorul de drone Kriegsforscher.

Așadar, acesta și echipa sa „au încercat să distrugă vehiculele de infanterie și tancurile rusești direct în adăposturile lor”, atenuând astfel forța atacului rusesc anticipat chiar înainte să fie lansat.

Dacă ucrainenii reușesc să aplice tactica la scară largă, ar putea slăbi atacul Rusiei asupra orașului Liman - poarta de acces către Sloviansk și Kramatorsk, ultimele două orașe libere importante din regiunea Donețk.

Dar este dificil de realizat: bine camuflate vehiculele blindate sunt extrem de greu de detectat din aer. Chiar și dronele cu vedere nocturnă echipate cu camere termice- care pot intercepta rapid vehiculele în mișcare- pot avea dificultăți în a detecta un vehicul în subteran în timp ce acesta stă pe loc.

Kreigsforscher a explicat că echipa sa folosește o tactică specială. Efectuează recunoașterea aeriană obișnuită cu drone, dar folosesc și informații prin semnale (SIGINT). Este practica de a asculta comunicațiile inamicului - și de a triangula locația inamicului pe baza semnalelor.

Echipa lui Kreigforscher a găsit și a atacat 11 vehicule rusești presupuse a se afla la adăpost „cu ajutorul recunoașterii aeriene și a SIGINT”, a scris operatorul dronei.

Nu este prima dată când echipa lui Kriegsforscher folosește SIGINT pentru a vâna vehicule rusești. Pe măsură ce iarna s-a instalat în Ucraina la sfârșitul anului trecut și ceața densă tipică iernilor ucrainene a început să acopere o mare parte din linia frontului, rușii au înțeles că pot folosi ceața ca acoperire.

Ucrainenii au fost nevoiți să se adapteze rapid

În timp ce se grăbeau să instaleze camere termice pe mult mai multe dintre dronele lor, au început și să utilizeze roboți tereștri care să reziste ore sau chiar zile întregi de-a lungul celor mai probabile rute de asalt - și să înregistreze trecerea vehiculelor rusești. Între timp, ucrainenii și-au concentrat atenția asupra forțelor rusești, încercând să le descopere locația prin interceptarea comunicațiilor radio.

Trupele ucrainene „au parte de condiții meteorologice groaznice atât ziua, cât și noaptea”, scria Kriegsforscher la sfârșitul lunii noiembrie . „Dar cu ajutorul SIGINT și al altor instrumente, suntem capabili să distrugem inamicul”.

Kriegsforscher a enumerat șapte ținte, toate vehicule de luptă pentru infanterie cu roți BTR-80/82AT, care avansau lent la nord de Lyman. Distrugând cele șapte vehicule BTR între 23 și 28 noiembrie, unitatea lui Kriegsforscher a susținut că a ucis și 19 ruși.

Două luni mai târziu, echipa lui Kriegsforscher a realizat o performanță similară, distrugând alte 11 vehicule rusești înainte ca acestea să poată părăsi adăposturile.

Cursa pentru Sloviansk

Însă probabil că raidurile cu drone ar putea doar să întârzie atacul asupra orașului Liman. „Trupele din Armatele 20 și 25 [rusești] vor avansa la nord și la est de Liman cu scopul de a izola zona apărată de Corpul 3 de Armată al Forțelor de Apărare Ucrainene dinspre nord și nord-vest”, a avertizat miercuri Centrul Ucrainean pentru Strategii de Apărare .

Scopul rușilor este „să ajungă la râul Siverski Doneț, la sud de oraș”, a adăugat CDS. Dacă rușii pot traversa râul și se deplasaT0514, ar putea să aibă deschisă calea spre Sloviansk.